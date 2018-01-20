Энг Ли выбрал Мэри Элизабет Уинстэд

Мэри Элизабет Уинстэд
получила роль Дэнни в фантастической картине Энга Ли «Близнец»
, опередив Татьяну Маслани
и Элизабет Дебики
, сообщает Variety.
Фильм расскажет про стареющего убийцу (Уилл Смит
), который пытается начать новую жизнь, завязав с прошлым, но встречает необычное препятствие в виде собственного клона. Тем временем «близнец» на 25 лет моложе героя и находится на пике своих физических возможностей.
Уинстэд предстанет в образе коллеги главного героя, которая сначала преследует его, а затем объединяется с ним в борьбе с оппонентом. В картине также занят Клайв Оуэн
в качестве главного антагониста.
Съёмки ленты, которые пройдут в США и Венгрии, планируется начать уже в феврале. Премьера намечена на 4 октября 2019
года.
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