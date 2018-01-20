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Энг Ли выбрал Мэри Элизабет Уинстэд

20 января
2018 год

Новости кино >>
20 января 2018
Мэри Элизабет Уинстэд получила роль Дэнни в фантастической картине Энга Ли «Близнец», опередив Татьяну Маслани и Элизабет Дебики, сообщает Variety.

Мэри Элизабет Уинстэд

Фильм расскажет про стареющего убийцу (Уилл Смит), который пытается начать новую жизнь, завязав с прошлым, но встречает необычное препятствие в виде собственного клона. Тем временем «близнец» на 25 лет моложе героя и находится на пике своих физических возможностей.

Уинстэд предстанет в образе коллеги главного героя, которая сначала преследует его, а затем объединяется с ним в борьбе с оппонентом. В картине также занят Клайв Оуэн в качестве главного антагониста.

Съёмки ленты, которые пройдут в США и Венгрии, планируется начать уже в феврале. Премьера намечена на 4 октября 2019 года.
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Мэри Элизабет Уинстэд
Мэри Элизабет Уинстэд
Мэри Элизабет Уинстэд
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