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По «Чужому» сделают новый шутер

20 января
2018 год

Новости кино >>
20 января 2018
По «Чужому» сделают новую видеоигру. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, за разработку очередного шутера по вселенной для консолей и PC возьмётся компания FoxNext Games, открывшаяся год назад как игровое подразделение кинокомпании Fox.

По «Чужому» сделают новый шутер

Для реализации замысла была приобретена студия Cold Iron, на которой работают ветераны, причастные к созданию Neverwinter, City of Heroes, Metroid Prime 3 и BioShock Infinite. В планах Fox и другие высокобюджетные видеоигры по мотивам знаменитых вселенных, о которых мы узнаем в недалёком (или далёком) будущем.

«Мы безумно рады возможности досконально изучить великолепную и богатую вселенную Alien. У нас уже есть опыт создания захватывающих онлайн-миров и выведения популярных серий на новый уровень, и нам не терпится рассказать, что мы планируем делать в будущем», — пообещали разработчики.

Следует отметить, что во вселенной, созданной Ридли Скоттом в 1979-м, уже немало игр. В частности, издательство Sega выпустило Aliens vs. Predator, Aliens: Colonial Marines и Alien: Isolation.
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