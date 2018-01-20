По «Чужому» сделают новый шутер

По «Чужому»
сделают новую видеоигру. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, за разработку очередного шутера по вселенной для консолей и PC возьмётся компания FoxNext Games, открывшаяся год назад как игровое подразделение кинокомпании Fox.
Для реализации замысла была приобретена студия Cold Iron, на которой работают ветераны, причастные к созданию Neverwinter
, City of Heroes
, Metroid Prime 3
и BioShock Infinite
. В планах Fox и другие высокобюджетные видеоигры по мотивам знаменитых вселенных, о которых мы узнаем в недалёком (или далёком) будущем.
«Мы безумно рады возможности досконально изучить великолепную и богатую вселенную Alien. У нас уже есть опыт создания захватывающих онлайн-миров и выведения популярных серий на новый уровень, и нам не терпится рассказать, что мы планируем делать в будущем», —
пообещали разработчики.
Следует отметить, что во вселенной, созданной Ридли Скоттом
в 1979-м, уже немало игр. В частности, издательство Sega выпустило Aliens vs. Predator
, Aliens: Colonial Marines
и Alien: Isolation
.
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