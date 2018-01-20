Ещё одни «Мстители»

Шейн Блэк
и Фред Деккер
, работавшие над перезапуском «Хищника»
, планируют вернуть зрителям обновлённых «Мстителей»
, но не тех, на которые подумали
некоторые наши читатели. Согласно сайту Screen Rant
, дуэт по заказу студии Warner Bros взялся за пилот ремейка британского шпионского сериала 1960-х.
В центре событий оригинала — секретные агенты Джон Стид (Патрик Макни
) и Эмма Пил (Дайана Ригг
), которые легко и грациозно расправлялись с врагами Её Величества.
Создатели перезапуска пообещали сохранить без изменений не только героев, но и локации с временем действия. Будущий сериал описывается, как микс «Доктора Кто»
и «Досье Ипкресс»
.
Остаётся только надеяться, что Блэк и Деккер не повторят ошибок провалившегося в прокате полнометражного ремейка 1998 года
с Рэйфом Файнсом
, Умой Турман
и Шоном Коннери
.
обсуждение >>