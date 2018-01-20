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Ещё одни «Мстители»

20 января
2018 год

Новости кино >>
20 января 2018
Шейн Блэк и Фред Деккер, работавшие над перезапуском «Хищника», планируют вернуть зрителям обновлённых «Мстителей», но не тех, на которые подумали некоторые наши читатели. Согласно сайту Screen Rant, дуэт по заказу студии Warner Bros взялся за пилот ремейка британского шпионского сериала 1960-х.

Ещё одни «Мстители»

В центре событий оригинала — секретные агенты Джон Стид (Патрик Макни) и Эмма Пил (Дайана Ригг), которые легко и грациозно расправлялись с врагами Её Величества.

Создатели перезапуска пообещали сохранить без изменений не только героев, но и локации с временем действия. Будущий сериал описывается, как микс «Доктора Кто» и «Досье Ипкресс».

Остаётся только надеяться, что Блэк и Деккер не повторят ошибок провалившегося в прокате полнометражного ремейка 1998 года с Рэйфом Файнсом, Умой Турман и Шоном Коннери.
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