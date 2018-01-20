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Новый фильм Сергея Лозницы покажут на Берлинале

20 января
2018 год

Новости кино >>
20 января 2018
В программе «Форум» Берлинского кинофестиваля состоится мировая премьера новой работы Сергея Лозницы «День Победы», сообщается на сайте смотра.

Новый фильм Сергея Лозницы покажут на Берлинале
фото: http://loznitsa.com/

Документальная работа покажет посетителей берлинского Трептов-парка, которые каждый год на 9 мая собираются у советского памятника Воину-освободителю. «День Победы» – первая работа Лозницы, которая будет показана в рамках Берлинале. Предыдущие его фильмы были представлены в Каннах и Венеции.

Помимо картины Лозницы в программу «Форум» также вошла работа российского документалиста Александра Абатурова «Сын». Также в этой фестивальной секции можно будет увидеть новые фильмы Корнелиу Порумбою, Гая Мэддина и Хона Сан Су.

Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля. В основном конкурсе примет участие лента российского режиссера Алексея Германа-младшего «Довлатов».
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