Новый фильм Сергея Лозницы покажут на Берлинале

В программе «Форум» Берлинского кинофестиваля состоится мировая премьера новой работы Сергея Лозницы«День Победы», сообщается на сайте смотра.
фото: http://loznitsa.com/
Документальная работа покажет посетителей берлинского Трептов-парка, которые каждый год на 9 мая собираются у советского памятника Воину-освободителю. «День Победы» – первая работа Лозницы, которая будет показана в рамках Берлинале. Предыдущие его фильмы были представлены в Каннах и Венеции.
Помимо картины Лозницы в программу «Форум» также вошла работа российского документалиста Александра Абатурова «Сын». Также в этой фестивальной секции можно будет увидеть новые фильмы Корнелиу Порумбою, Гая Мэддина и Хона Сан Су.
обсуждение >>