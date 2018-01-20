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«Бегущий по лезвию» погрузится в виртуальную реальность

20 января
2018 год

Новости кино >>
20 января 2018
Опубликован трейлер приключенческой VR-игры Blade Runner: Revelations, которую разрабатывает Seismic Games совместно с Lenovo, Google и компанией Alcon Media Group, принимавшей участие в создании фильма «Бегущий по лезвию 2049».



По данным сайта VR/focus, действие адвенчуры разворачивается в Лос-Анджелесе 2023 года, между событиями оригинала Ридли Скотта и сиквела Дени Вильнёва. Игроку предстоит играть за «бегущего по лезвию» Харпера, расследующего дело, в котором замешаны репликанты.

Выход игры запланирован на первую половину наступившего года.
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«Бегущий по лезвию» погрузится в виртуальную реальность фотографии
«Бегущий по лезвию» погрузится в виртуальную реальность фотографии
«Бегущий по лезвию» погрузится в виртуальную реальность фотографии
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