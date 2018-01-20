Алексей Федорченко приступил к съёмкам документального фильма «Кино эпохи перемен»

Алексей Федорченко
приступил к съёмкам полнометражной документальной ленты «Кино эпохи перемен»
, посвящённой Свердловской киностудии 90-х годов прошлого столетия.
О начале съёмок сообщил
сам режиссёр на своей странице в социальной сети Facebook.
Первый съёмочный день прошёл 19 января
в екатеринбургском «Сити-Центре», где ранее находился первый корпус Свердловской киностудии. Как сообщает издание «ВладТайм»
, ссылаясь на технического директора фильма Владимира Шарова
, длительность картины составит 52 минуты, а её спонсором выступило Министерство культуры Российской Федерации.
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