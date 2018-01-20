Картина «Движение вверх» опередила «Пиратов Карибского моря»

Спортивная драма Антона Мегердичева «Движение вверх»
заработала за 23
дня 2 миллиарда 127 миллионов
рублей, о чём свидетельствуют данные
Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Тем самым, картина заняла второе место среди самых кассовых фильмов за всю историю российского кинопроката, обогнав на 12 миллионов приключенческую ленту «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
, на чьём счету 2 млрд 115 млн руб.
Первую строчку списка фаворитов отечественного проката всё ещё занимает «Аватар» Джеймса Кэмерона
, собравший 3 миллиарда 515 миллионов рублей.
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