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Картина «Движение вверх» опередила «Пиратов Карибского моря»

20 января
2018 год

Новости кино >>
20 января 2018
Спортивная драма Антона Мегердичева «Движение вверх» заработала за 23 дня 2 миллиарда 127 миллионов рублей, о чём свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Картина «Движение вверх» опередила «Пиратов Карибского моря»

Тем самым, картина заняла второе место среди самых кассовых фильмов за всю историю российского кинопроката, обогнав на 12 миллионов приключенческую ленту «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», на чьём счету 2 млрд 115 млн руб.

Первую строчку списка фаворитов отечественного проката всё ещё занимает «Аватар» Джеймса Кэмерона, собравший 3 миллиарда 515 миллионов рублей.
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