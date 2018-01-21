Пол Беттани планирует стать принцем Филипом в «Короне»

Пол Беттани
присоединится к актёрской команде третьего сезона популярного сериала «Корона»
, сообщает Deadline.
Звезда «Мстителей»
предстанет в образе принца Филипа, которого в первых двух сезонах играл Мэтт Смит
. В настоящий момент актёр ведёт переговоры с Netflix.
Это третье изменение, запланированное в продолжении «Короны». Ранее была подтверждена Оливия Колмэн
, которой предстоит заменить Клер Фой
в роли королевы Елизаветы. Хелена Бонэм Картер
сыграет принцессу Маргарет, переняв эстафету у Ванессы Кирби
.
По словам создателя шоу Питера Моргана
, изменения кастинга были изначально запланированы для того, чтобы адекватно отображать стареющих персонажей.
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