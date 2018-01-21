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Пол Беттани планирует стать принцем Филипом в «Короне»

21 января
2018 год

Новости кино >>
21 января 2018
Пол Беттани присоединится к актёрской команде третьего сезона популярного сериала «Корона», сообщает Deadline.

Пол Беттани / принц Филип

Звезда «Мстителей» предстанет в образе принца Филипа, которого в первых двух сезонах играл Мэтт Смит. В настоящий момент актёр ведёт переговоры с Netflix.

Это третье изменение, запланированное в продолжении «Короны». Ранее была подтверждена Оливия Колмэн, которой предстоит заменить Клер Фой в роли королевы Елизаветы. Хелена Бонэм Картер сыграет принцессу Маргарет, переняв эстафету у Ванессы Кирби.

По словам создателя шоу Питера Моргана, изменения кастинга были изначально запланированы для того, чтобы адекватно отображать стареющих персонажей.
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