Пол Беттани планирует стать принцем Филипом в «Короне»

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Ролики фильмов «Счастья! Здоровья!» Три влюблённые пары — татарская, армянская и русская — готовятся сыграть свадьбы.