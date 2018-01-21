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Гарри Поттер в мобильном формате

21 января
2018 год

Новости кино >>
21 января 2018
Вселенная Гарри Поттера пополнилась на одну видеоигру под лейблом Portkey Games. Сайт DualShockers опубликовал тизер-трейлер ролевой мобильной игры Harry Potter: Hogwarts Mystery, которую разрабатывает студия Jam City для издательства Warner Bros. Interactive Entertainment.



Игрокам предстоит создать собственного персонажа, о чём с гордостью заявляют разработчики. Далее последует обучение в Хогвартсе. В частности, предоставится возможность посетить дуэльный клуб, уроки защиты от тёмных искусств и зельеварения, а также познакомиться с профессором Снейпом, Хагридом, профессором Макгонагалл и другими небезызвестными педагогами школы. Самого же Поттера не будет, поскольку действие развернётся в 1980-х. Игру планируется выпустить в текущем году.

В ноябре 2017-го сообщалось, что под лейблом Portkey Games, задуманным Warner Bros. Interactive Entertainment по произведениям Дж. К. Роулинг, выйдет игра Harry Potter: Wizards Unite в жанре Pokemon GO.
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