Кен Ватанабе поможет «Детективу Пикачу»

Кен Ватанабе
составит компанию Райану Рейнольдсу
в картине Роба Леттермана «Детектив Пикачу»
. О подписании контракта с актёром сообщает издание The Hollywood Reporter.
Ватанабе предстоит стать детективом Йошидой. Рейнольдс озвучит самого Пикачу. В фильме также заняты Джастис Смит
и Кэтрин Ньютон
.
По сюжету первой киноленты во вселенной Покемонов детектив Пикачу поможет персонажу Смита разыскать его похищенного отца. Ньютон в роли журналистки присоединится к ним.
Сценарий написали Алекс Хирш
и Николь Перлман
. Съёмки стартовали 15 января в Лондоне и завершатся в середине мая. За дистрибуцию фильма вне Японии отвечает Universal, а японским прокатчиком заявлена компания Toho, которая многие годы сотрудничает с The Pokémon Company. Релиз «Детектива Пикачу» запланирован на 10 мая 2019
года.
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