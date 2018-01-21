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Кен Ватанабе поможет «Детективу Пикачу»

21 января
2018 год

Новости кино >>
21 января 2018
Кен Ватанабе составит компанию Райану Рейнольдсу в картине Роба Леттермана «Детектив Пикачу». О подписании контракта с актёром сообщает издание The Hollywood Reporter.

Кен Ватанабе поможет «Детективу Пикачу»

Ватанабе предстоит стать детективом Йошидой. Рейнольдс озвучит самого Пикачу. В фильме также заняты Джастис Смит и Кэтрин Ньютон.

По сюжету первой киноленты во вселенной Покемонов детектив Пикачу поможет персонажу Смита разыскать его похищенного отца. Ньютон в роли журналистки присоединится к ним.

Сценарий написали Алекс Хирш и Николь Перлман. Съёмки стартовали 15 января в Лондоне и завершатся в середине мая. За дистрибуцию фильма вне Японии отвечает Universal, а японским прокатчиком заявлена компания Toho, которая многие годы сотрудничает с The Pokémon Company. Релиз «Детектива Пикачу» запланирован на 10 мая 2019 года.
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