Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Форма воды» признана лучшим фильмом по версии Гильдии продюсеров Америки

21 января
2018 год

Новости кино >>
21 января 2018
Гильдия продюсеров Америки признала «Форму воды» Гильермо дель Торо лучшим фильмом года, сообщает THR.

«Форма воды» признана лучшим фильмом по версии Гильдии продюсеров Америки

Среди мультфильмов награда Гильдии досталась «Тайне Коко», а в документальной номинации премией отмечена неигровая лента «Джейн».

В телевизионном конкурсе победу одержали «Чёрное зеркало», «Рассказ служанки» (лучший эпизод драматического сериала) и «Удивительная миссис Мейзел» (лучший эпизод комедийного сериала).

29-я церемония вручения премии Producers Guild of America Award состоялась 20 января в лос-анджелесском отеле «Беверли-Хилтон».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Критики выбрали «Форму воды»
«Форма воды», «Дюнкерк» и «Секретное досье» номинированы на Премию Гильдии продюсеров США
«Золотой глобус-2018»: «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури» и «Леди Бёрд» — лучшие фильмы
Поиск по меткам
Американское киноЗарубежные сериалы
персоны
Гильермо дель Торо
фильмы
Рассказ служанкиТайна КокоФорма водыЧёрное зеркало

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Зоя Харабадзе
Ушла из жизни певица Зоя Харабадзе.
Пётр Юрченков
16 января ушёл из жизни актёр Пётр Юрченков.
Владимир Поглазов
15 января ушёл из жизни актёр, преподаватель Владимир Поглазов.

День рождения >>

Татьяна Божок
Владимир Епископосян
Андрей Кузнецов
Родион Нахапетов
Юрий Осипов
Рута Сталилюнайте
Николай Трофимов
Рустам Уразаев
Дмитрий Харатьян
Светлана Ходченкова
Джина Дэвис
Альберто де Мендоса
Стив Ривз
Телли Савалас
Пол Скофилд
Мари Трентиньян
Майкл Уинкотт
все родившиеся 21 января >>

Афиша кино >>

Смерть Сталина
сатирическая комедия, экранизация
Великобритания, Франция, 2017
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Zомбоящик
комедия
Россия, 2017
Девушка в тумане
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, Италия, Франция, 2017
Побег из Рио
драма, комедия
Франция, 2016
Приключения Паддингтона 2
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Франция, 2017
Пианистка
драма
Австрия, Франция, Польша, Германия, 2001
Карп отмороженный
притча, трагикомедия
Россия, 2017
Скиф
боевик, исторический фильм
Россия, 2017
Форма воды
военный фильм, драма, триллер, фэнтези
США, 2017
Мешок без дна
драма
Россия, 2017
Астрал 4: Последний ключ
мистика, триллер, фильм ужасов
Канада, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью