«Форма воды» признана лучшим фильмом по версии Гильдии продюсеров Америки

Гильдия продюсеров Америки
признала «Форму воды» Гильермо дель Торо
лучшим фильмом года, сообщает THR.
Среди мультфильмов награда Гильдии досталась «Тайне Коко»
, а в документальной номинации премией отмечена неигровая лента «Джейн»
.
В телевизионном конкурсе победу одержали «Чёрное зеркало»
, «Рассказ служанки»
(лучший эпизод драматического сериала) и «Удивительная миссис Мейзел»
(лучший эпизод комедийного сериала).
29
-я церемония вручения премии Producers Guild of America Award
состоялась 20 января
в лос-анджелесском отеле «Беверли-Хилтон».
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