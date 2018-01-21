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Саймон Пегг и Ник Фрост заинтересовались телевидением

21 января
2018 год

Новости кино >>
21 января 2018
Саймон Пегг и Ник Фрост вновь поработают вместе. Согласно Variety, телевизионным дебютом основанной ими продюсерской студии Stolen Picture станет многосерийная хоррор-комедия «Искатели истины» (Truth Seekers).

Саймон Пегг и Ник Фрост заинтересовались телевидением

Зрителям поведают о группе из трёх чудаков, зацикленных на изучении паранормальных явлений. В каждом эпизоде будет расследование отдельно взятого случая и свой монстр.

Пегг и Фрост пока числятся исполнительными продюсерами, но если им позволит насыщенный график, то они, возможно, появятся на экране.

В прошлом году популярный дуэт анонсировал полнометражную хоррор-комедию «Бойня рулит» (Slaughterhouse Rulez), чьим режиссёром и сценаристом являлся Криспиан Миллс. В настоящий момент фильм находится на стадии пост-продакшна.
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