Найден режиссёр для игрового ремейка мультфильма «Меч в камне»

Создатель хоррора «28 недель спустя...» Хуан Карлос Фреснадильо
назначен режиссёром игровой версии популярного диснеевского мультфильма 1963 года «Меч в камне»
.
Как уверяет журнал The Hollywood Reporter, сценарий к картине пишет Брайан Когман
, приложивший руку к созданию «Игры престолов»
. Бригам Тейлор
(«Книга джунглей»
) числится продюсером.
В оригинале юным зрителям рассказывают о мальчике Артуре, ставшем учеником странноватого волшебника Мерлина, и о том, как ему удалось вытащить меч из камня.
Помимо художественного ремейка компания Disney также доверила Ридли Скотту
киноадаптацию серии книг «Сага о Мерлине»
, в которой пойдёт речь о взрослении волшебника.
обсуждение >>