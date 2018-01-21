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Найден режиссёр для игрового ремейка мультфильма «Меч в камне»

21 января
2018 год

Новости кино >>
21 января 2018
Создатель хоррора «28 недель спустя...» Хуан Карлос Фреснадильо назначен режиссёром игровой версии популярного диснеевского мультфильма 1963 года «Меч в камне».

Найден режиссёр для игрового ремейка мультфильма «Меч в камне»

Как уверяет журнал The Hollywood Reporter, сценарий к картине пишет Брайан Когман, приложивший руку к созданию «Игры престолов». Бригам Тейлор («Книга джунглей») числится продюсером.

В оригинале юным зрителям рассказывают о мальчике Артуре, ставшем учеником странноватого волшебника Мерлина, и о том, как ему удалось вытащить меч из камня.

Помимо художественного ремейка компания Disney также доверила Ридли Скотту киноадаптацию серии книг «Сага о Мерлине», в которой пойдёт речь о взрослении волшебника.
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