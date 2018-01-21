Лорен Шмидт завершила сценарий пилотной серии «Ведьмака»

Появилась радостная новость для поклонников Геральта из Ривии. Шоураннер будущей телевизионной экранизации «Саги о Ведьмаке» Анджея Сапковского Лорен Шмидт
написала сценарий пилотной серии.
Об этом сообщила сама Шмидт в своём Twitter-аккаунте
, сопроводив свой твит чёрно-белой иллюстрацией: «Это была большая неделя, поклонники "Ведьмака"»
.
За производство сериала отвечают польская студия Platige Image и Netflix. Сам автор фэнтези выступает консультантом, а постановку как минимум одной серии доверят Томашу Багиньски
, режиссёру вступительных роликов ко всем трём играм серии The Witcher и тизера Cyberpunk 2077. К слову компания CD Projekt RED, ответственная за успех Геральта из Ривии во всём мире, никак не будет участвовать в создании сериала. Исполнительными продюсерами будущего телешоу выступают всё тот же Багиньски, Ярек Савко
, Шон Дэниэл
и Джейсон Браун
.
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