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Лорен Шмидт завершила сценарий пилотной серии «Ведьмака»

21 января
2018 год

Новости кино >>
21 января 2018
Появилась радостная новость для поклонников Геральта из Ривии. Шоураннер будущей телевизионной экранизации «Саги о Ведьмаке» Анджея Сапковского Лорен Шмидт написала сценарий пилотной серии.

Об этом сообщила сама Шмидт в своём Twitter-аккаунте, сопроводив свой твит чёрно-белой иллюстрацией: «Это была большая неделя, поклонники "Ведьмака"».

Лорен Шмидт завершила сценарий пилотной серии «Ведьмака»

За производство сериала отвечают польская студия Platige Image и Netflix. Сам автор фэнтези выступает консультантом, а постановку как минимум одной серии доверят Томашу Багиньски, режиссёру вступительных роликов ко всем трём играм серии The Witcher и тизера Cyberpunk 2077. К слову компания CD Projekt RED, ответственная за успех Геральта из Ривии во всём мире, никак не будет участвовать в создании сериала. Исполнительными продюсерами будущего телешоу выступают всё тот же Багиньски, Ярек Савко, Шон Дэниэл и Джейсон Браун.
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