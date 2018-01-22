Прием заявок на конкурс кино о Москве стартует 22 января

22 января начался прием заявок на получение приза мэра столицы «За создание образа Москвы в киноискусстве». Общий призовой фонд конкурса — 100 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра.
«Побороться за первые места могут полнометражные и короткометражные фильмы, анимационные картины, телевизионные сериалы, действие которых происходит в современной Москве. Мы хотим чаще видеть столицу на большом экране», — рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
фото: официальный сайт мэра Москвы
Победителя определит конкурсная комиссия, в которую войдут режиссеры, продюсеры, кураторы фестивалей и журналисты. Шорт-лист номинантов также будет представлен в проекте «Активный гражданин», где москвичи смогут отдать свой голос за понравившуюся ленту: самые популярные фильмы получат дополнительный балл во время финального голосования.
В 2018 году конкурс, куратором которого выступает «Московское кино», приходит во второй раз. В прошлом году на награду претендовали 30 картин, победу среди которых одержала «Про любовь» Анны Меликян. Организаторы ждут, что на этот раз участников конкурса станет больше.
На конкурс принимаются отечественные и зарубежные картины, снятые за последние пять лет. Заполнить заявку можно по ссылке до 30 апреля или отправить ее на электронную почту mosprize@mos-kino.ru.
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