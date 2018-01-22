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«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» удостоен главной премии Гильдии киноактеров США

22 января
2018 год

Новости кино >>
22 января 2018
Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина МакДоны завоевал главный приз премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild).

Среди претендентов на награду за лучший актерский состав также оказались картины «Прочь», «Ферма «Мадбаунд», «Леди Берд» и «Любовь-Болезнь».

Сериал «Это мы» отмечен аналогичной премией для телевизионного жанра.

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» удостоен главной премии Гильдии киноактеров США

Гэри ОлдманТемные времена») и Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») признаны лучшими исполнителями главных ролей в полнометражных картинах. Награду за лучшую игру в мини-сериале получили Николь Кидман и Александр Скарсгард ( «Большая маленькая ложь»). Клэр ФойКорона») и Стерлинг К. Браун («Это мы») удостоены премии за лучшее исполнение роли в в драматическом сериале.

Премия Гильдии киноактеров США вручается с 1995 года. 24-я ежегодная церемония награждения прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.
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Стерлинг К. БраунНиколь КидманМартин МакДонаФрэнсис МакдормандГэри ОлдманАлександр СкарсгардКлер Фой
фильмы
Большая маленькая ложьКоронаЛеди БёрдПрочьТёмные временаТри билборда за пределами Эббинга, штат Миссури

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