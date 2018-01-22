«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» удостоен главной премии Гильдии киноактеров США

Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури
» Мартина МакДоны
завоевал главный приз премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild).
Среди претендентов на награду за лучший актерский состав также оказались картины «Прочь
», «Ферма «Мадбаунд
», «Леди Берд
» и «Любовь-Болезнь
».
Сериал «Это мы
» отмечен аналогичной премией для телевизионного жанра.
Гэри Олдман
(«Темные времена
») и Фрэнсис Макдорманд
(«Три билборда на границе Эббинга, Миссури») признаны лучшими исполнителями главных ролей в полнометражных картинах. Награду за лучшую игру в мини-сериале получили Николь Кидман
и Александр Скарсгард
( «Большая маленькая ложь
»). Клэр Фой
(«Корона
») и Стерлинг К. Браун
(«Это мы») удостоены премии за лучшее исполнение роли в в драматическом сериале.
Премия Гильдии киноактеров США вручается с 1995 года. 24-я ежегодная церемония награждения прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе.
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