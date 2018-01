Представители телеканалов и кинокомпаний расскажут о международном потенциале российского контента

Первый аналог известных мировых кинорынков – Content Summit Russia: «Российский контент: тенденции и перспективы» пройдет 31 января в Крокус Экспо в рамках ведущей российской выставки-форума CSTB. Конференция организована компанией «Мидэкспо» при поддержке Reed MIDEM (международные выставки контента MIPTV и MIPCOM) в сотрудничестве с компанией Expocontent, официальным представителем Reed MIDEM в России, Украине и странах СНГ.Гостей и участников мероприятия поприветствует представитель компании Reed Midemи заместитель генерального директора «Мидэкспо». Деловая программа будет разделена на четыре секции, в ходе которых со своими докладами и аналитическими исследованиями выступят топ-менеджеры российских телеканалов, генеральные продюсеры и дистрибьюторы, представители отечественной киноиндустрии.Так, в секции «Исследования рынка контента» участие примут представитель компании KVG Research, которая расскажет о состоянии рынка телевизионного контента России и стран СНГ, директор Института современных медиа, чей доклад будет посвящен детскому медиапотреблению, а также директор Департамента детских и юношеских программ АО «Первый канал. Всемирная сеть»и директор ValidataKIDSа с исследованием «Запросы и тренды в производстве и дистрибьюции детского контента».К участию в дискуссии «Выход российского контента на международный рынок приглашены генеральный продюсер кинокомпании «Среда» Александр Цекало , официальный представитель Reed Midem в России и СНГ, член совета директоров студии Yellow Black and White, генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин , ТВ- и кинопродюсер Василий Соловьев Гевонд Андреасян , кинокомпания «Большое кино».Заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Медников , генеральный директор телеканала «Авто 24» и телеканала «Драйв», руководитель отдела развития и продвижения панорамного видеоконтента Russia Todayи креативный директор проекта VRability Георгий Молодцов расскажут участникам секции «Новые технологии и тренды будущего медиа отрасли: видео в формате 360◦ и VR» о том, какие VR-технологии задействуют в киноиндустрии, с какими сложностями сталкиваются телеканалы при трансляции спортивных событий в формате 360◦, как VR применяют в медиа-индустрии и как VR трансформирует потребление детского контента. Поддержку секции окажет Ассоциация дополненной и виртуальной реальности AVRA.Завершит деловую программу Content Summit Russia секция, которая объединит представителей международных общественных объединений операторов связи и вещателей России, стран СНГ и Балтии. На мероприятии ожидается присутствие делегатов зарубежных профессиональных сообществ и компаний: президента Ассоциации кабельных телевещателей Армении, генерального директора Silk Way Media, члена правления Open Agency, генерального директора T3Concept Ltd., президента Медиагруппы «Европа», директора TOO Eurasia Media Distribution. Дискуссия развернется вокруг вопроса развития российских телеканалов за пределами РФ. К участию в мероприятии приглашены CEO Signal Media, CEO Kartina. TV, директор департамента дистрибуции по странам СНГ и Балтии Первого канала. Всемирная сеть, директор по международной дистрибуции холдинга НМГ, руководитель департамента дистрибуции канала RT