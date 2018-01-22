Представители телеканалов и кинокомпаний расскажут о международном потенциале российского контента

Первый аналог известных мировых кинорынков – Content Summit Russia: «Российский контент: тенденции и перспективы» пройдет 31 января в Крокус Экспо в рамках ведущей российской выставки-форума CSTB. Конференция организована компанией «Мидэкспо» при поддержке Reed MIDEM (международные выставки контента MIPTV и MIPCOM) в сотрудничестве с компанией Expocontent, официальным представителем Reed MIDEM в России, Украине и странах СНГ.
Гостей и участников мероприятия поприветствует представитель компании Reed Midem Сильван Форо
и заместитель генерального директора «Мидэкспо» Дарья Петрова
. Деловая программа будет разделена на четыре секции, в ходе которых со своими докладами и аналитическими исследованиями выступят топ-менеджеры российских телеканалов, генеральные продюсеры и дистрибьюторы, представители отечественной киноиндустрии.
Так, в секции «Исследования рынка контента» участие примут представитель компании KVG Research Мария Еркович
, которая расскажет о состоянии рынка телевизионного контента России и стран СНГ, директор Института современных медиа Кирилл Танаев
, чей доклад будет посвящен детскому медиапотреблению, а также директор Департамента детских и юношеских программ АО «Первый канал. Всемирная сеть» Вера Оболонкина
и директор ValidataKIDS Юлия Юзбашев
а с исследованием «Запросы и тренды в производстве и дистрибьюции детского контента».
К участию в дискуссии «Выход российского контента на международный рынок приглашены генеральный продюсер кинокомпании «Среда» Александр Цекало
, официальный представитель Reed Midem в России и СНГ Александра Модестова
, член совета директоров студии Yellow Black and White Алексей Троцюк
, генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин
, ТВ- и кинопродюсер Василий Соловьев
и Гевонд Андреасян
, кинокомпания «Большое кино».
Заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Медников
, генеральный директор телеканала «Авто 24» и телеканала «Драйв» Денис Рябцев
, руководитель отдела развития и продвижения панорамного видеоконтента Russia Today Светлана Климкина
и креативный директор проекта VRability Георгий Молодцов
расскажут участникам секции «Новые технологии и тренды будущего медиа отрасли: видео в формате 360◦ и VR» о том, какие VR-технологии задействуют в киноиндустрии, с какими сложностями сталкиваются телеканалы при трансляции спортивных событий в формате 360◦, как VR применяют в медиа-индустрии и как VR трансформирует потребление детского контента. Поддержку секции окажет Ассоциация дополненной и виртуальной реальности AVRA.
Завершит деловую программу Content Summit Russia секция, которая объединит представителей международных общественных объединений операторов связи и вещателей России, стран СНГ и Балтии. На мероприятии ожидается присутствие делегатов зарубежных профессиональных сообществ и компаний: президента Ассоциации кабельных телевещателей Армении Арарата Арушаняна
, генерального директора Silk Way Media Сауле Сарсембаева
, члена правления Open Agency Владислава Гурмана
, генерального директора T3Concept Ltd. Тамары Лалазашвили
, президента Медиагруппы «Европа» Айдера Бекирова
, директора TOO Eurasia Media Distribution Татьяны Елькиной
. Дискуссия развернется вокруг вопроса развития российских телеканалов за пределами РФ. К участию в мероприятии приглашены CEO Signal Media Михаил Ковальчук
, CEO Kartina. TV Андрей Райх
, директор департамента дистрибуции по странам СНГ и Балтии Первого канала. Всемирная сеть Андрей Сальников
, директор по международной дистрибуции холдинга НМГ Наира Папанян
, руководитель департамента дистрибуции канала RT Дмитрий Поветкин
.
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