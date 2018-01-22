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Сергей Светлаков и Александр Незлобин уходят на СТС

22 января
2018 год

Новости кино >>
22 января 2018
Звезды канала ТНТ Сергей Светлаков и Александр Незлобин переходят на СТС. Об этом сообщают «Ведомости».

Как сообщил изданию гендиректор «СТС медиа» Вячеслав Муругов, актеры не только станут лицами канала, но и займутся созданием сериалов, шоу и, возможно, фильмов.

Сергей Светлаков и Александр Незлобин уходят на СТС
фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

По словам Моругова, контракт вступает в силу с 1 июля. «Мы договорились, чтобы у них была возможность спокойно закрыть текущие проекты с другой телекомпанией. Мы сами знаем, как бывает неприятно, когда каналу приходится внезапно рвать сложившиеся отношения с производителями контента», — отметил он.

Сами актеры уже подтвердили эту информацию. Они также заявили, что создают совместную студию для работы над проектами по заказу СТС.
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персоны
Вячеслав МуруговАлександр НезлобинСергей Светлаков

обсуждение >>
№ 3
Невада   22.01.2018 - 19:37
... Полностью согласна, сообщение срочной просто важности. Как надоело это"лицо" Светлакова, думаю, ну когда же поймут что он вообще нигде не нужен,так нет же, тут вот какая новость. На всех... читать далее>>
№ 2
Pavel Grigoruk   22.01.2018 - 16:38
Загадили ТНТ, теперь на СТС покушаются В 90-е - начале 2000-х годах ТНТ был намного интереснее, даже аналитические футбольные передачи шли. А сейчас стало быть продюсер поменялся. Иногда складывается... читать далее>>
№ 1
Ольга_Малинина   22.01.2018 - 16:02
Какое важное сообщение, да еще и через "Ведомости". Русская, тьфу, ты, россиянская культура теперь расцветет . Мало того что я лицо Светлакова вижу в своем Екатринбурге почти на каждом билборде... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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