Сергей Светлаков и Александр Незлобин уходят на СТС

Как сообщил изданию гендиректор «СТС медиа» Вячеслав Муругов, актеры не только станут лицами канала, но и займутся созданием сериалов, шоу и, возможно, фильмов.
фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
По словам Моругова, контракт вступает в силу с 1 июля. «Мы договорились, чтобы у них была возможность спокойно закрыть текущие проекты с другой телекомпанией. Мы сами знаем, как бывает неприятно, когда каналу приходится внезапно рвать сложившиеся отношения с производителями контента», — отметил он.
Сами актеры уже подтвердили эту информацию. Они также заявили, что создают совместную студию для работы над проектами по заказу СТС.
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