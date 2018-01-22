Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Завершились съемки детектива «Живой» с Марусей Зыковой

22 января
2018 год

Новости кино >>
22 января 2018
Завершились съёмки нового сериала телеканала НТВ «Живой», главные роли в котором исполнили Кирилл Кяро, Агата Муцениеце, Маруся Зыкова и Диана Пожарская.

Завершились съемки детектива «Живой» с Марусей Зыковой
фото: пресс-служба НТВ

Агата Муцениеце в картине Михаила Кабанова перевоплотилась в певицу и исполнила под фонограмму композицию «Последняя песня» российской indie-группы «AlaiOli».

Завершились съемки детектива «Живой» с Марусей Зыковой
фото: пресс-служба НТВ

«Это было очень интересно и необычно, потому что я не пою. В детстве я много кривлялась перед зеркалом, изображая певицу, поэтому, в принципе, сбылось одно из моих детских желаний», — говорит актриса.

Завершились съемки детектива «Живой» с Марусей Зыковой
фото: пресс-служба НТВ

По мнению Муцениеце, образ ее героини получился достаточно глубокий: «Вилена – это образ девушки с психологической травмой. Она ведёт себя странно, но её поведению есть оправдание: на самом деле, внутри она чуткая, кроткая и просто хочет любви. Мне понравился и этот образ, и что из него получилось в итоге», — добавила она.

Завершились съемки детектива «Живой» с Марусей Зыковой
фото: пресс-служба НТВ

По сюжету журналист популярного интернет-издания Олег Сорокин (Кирилл Кяро) нападает на след могущественного синдиката, промышляющего убийствами самых богатых людей страны. Но никто не верит в его «теорию заговоров». Вычислив очередную жертву — банкира Лядова, Олег пытается предупредить его об опасности, но тщетно: Лядова взрывают в собственной машине. Олег продолжает расследование с удвоенной силой и убеждается, что в смерти банкира всё очень неоднозначно. В итоге сам журналист становится мишенью таинственной преступной организации.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Маруся ЗыковаМихаил Кабанов (II)Кирилл КяроАгата МуцениецеДиана Пожарская
фильмы
Живой

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Зоя Харабадзе
Ушла из жизни певица Зоя Харабадзе.
Пётр Юрченков
16 января ушёл из жизни актёр Пётр Юрченков.
Владимир Поглазов
15 января ушёл из жизни актёр, преподаватель Владимир Поглазов.

День рождения >>

Антон Аносов
Владимир Большов
Александр Дубина
Иван Замотаев
Николай Иванов
Лариса Малеванная
Виктор Соцки-Войническу
Валентина Талызина
Леонид Ярмольник
Линда Блэр
Джим Джармуш
Дайана Дуглас
Пайпер Лори
Дайан Лэйн
Конрад Файдт
Джон Хёрт
все родившиеся 22 января >>

Афиша кино >>

Смерть Сталина
сатирическая комедия, экранизация
Великобритания, Франция, 2017
Девушка в тумане
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, Италия, Франция, 2017
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Zомбоящик
комедия
Россия, 2017
Побег из Рио
драма, комедия
Франция, 2016
Приключения Паддингтона 2
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Франция, 2017
Пианистка
драма
Австрия, Франция, Польша, Германия, 2001
Карп отмороженный
притча, трагикомедия
Россия, 2017
Скиф
боевик, исторический фильм
Россия, 2017
Форма воды
военный фильм, драма, триллер, фэнтези
США, 2017
Мешок без дна
драма
Россия, 2017
Астрал 4: Последний ключ
мистика, триллер, фильм ужасов
Канада, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью