Завершились съемки детектива «Живой» с Марусей Зыковой

Агата Муцениеце в картине Михаила Кабанова перевоплотилась в певицу и исполнила под фонограмму композицию «Последняя песня» российской indie-группы «AlaiOli».
фото: пресс-служба НТВ
«Это было очень интересно и необычно, потому что я не пою. В детстве я много кривлялась перед зеркалом, изображая певицу, поэтому, в принципе, сбылось одно из моих детских желаний», — говорит актриса.
фото: пресс-служба НТВ
По мнению Муцениеце, образ ее героини получился достаточно глубокий: «Вилена – это образ девушки с психологической травмой. Она ведёт себя странно, но её поведению есть оправдание: на самом деле, внутри она чуткая, кроткая и просто хочет любви. Мне понравился и этот образ, и что из него получилось в итоге», — добавила она.
фото: пресс-служба НТВ
По сюжету журналист популярного интернет-издания Олег Сорокин (Кирилл Кяро) нападает на след могущественного синдиката, промышляющего убийствами самых богатых людей страны. Но никто не верит в его «теорию заговоров». Вычислив очередную жертву — банкира Лядова, Олег пытается предупредить его об опасности, но тщетно: Лядова взрывают в собственной машине. Олег продолжает расследование с удвоенной силой и убеждается, что в смерти банкира всё очень неоднозначно. В итоге сам журналист становится мишенью таинственной преступной организации.
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