Дженнифер Лоуренс и Хавьер Бардем номинированы на «Золотую малину»

Дженнифер Лоуренс
(«Мама!
»), Эмма Уотсон
(«Сфера
»), Дакота Джонсон
(«На пятьдесят оттенков темнее
») могут получить премию «Золотая малина» в категории «Худшая актриса».
На аналогичную награду за исполнение главной мужской роли номинированы Том Круз
(«Мумия»), Зак Эфрон
(«Спасатели Малибу
»), Джейми Дорнан
(«На пятьдесят оттенков темнее») и Джонни Депп
(«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
»).
За худшее исполнение роли второго плана могут наградить Хавьера Бардема
(«Мама!» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), Мэла Гибсона
(«Здравствуй, папа, Новый год! 2
»), Ким Бесингер
(«На пятьдесят оттенков темнее») и Сьюзен Сарандон
(«Очень плохие мамочки 2
»).
Картины «Спасатели Малибу», «На пятьдесят оттенков темнее», «Эмоджи фильм
», «Трансформеры: последний рыцарь» и «Мумия» претендуют на звание «Худший фильм».
«Золотая малина» была придуманана в 1981 году американцем Джоном Уилсоном. Антинаграда вручается за худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм. В этом году лауреаты премии станут известны 3 марта.
обсуждение >>