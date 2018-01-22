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Дженнифер Лоуренс и Хавьер Бардем номинированы на «Золотую малину»

22 января
2018 год

Новости кино >>
22 января 2018
Дженнифер ЛоуренсМама!»), Эмма УотсонСфера»), Дакота ДжонсонНа пятьдесят оттенков темнее») могут получить премию «Золотая малина» в категории «Худшая актриса».

Дженнифер Лоуренс и Хавьер Бардем номинированы на «Золотую малину»

На аналогичную награду за исполнение главной мужской роли номинированы Том Круз («Мумия»), Зак ЭфронСпасатели Малибу»), Джейми Дорнан («На пятьдесят оттенков темнее») и Джонни ДеппПираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»).

Дженнифер Лоуренс и Хавьер Бардем номинированы на «Золотую малину»

За худшее исполнение роли второго плана могут наградить Хавьера Бардема («Мама!» и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), Мэла ГибсонаЗдравствуй, папа, Новый год! 2»), Ким Бесингер («На пятьдесят оттенков темнее») и Сьюзен СарандонОчень плохие мамочки 2»).

Картины «Спасатели Малибу», «На пятьдесят оттенков темнее», «Эмоджи фильм», «Трансформеры: последний рыцарь» и «Мумия» претендуют на звание «Худший фильм».

«Золотая малина» была придуманана в 1981 году американцем Джоном Уилсоном. Антинаграда вручается за худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм. В этом году лауреаты премии станут известны 3 марта.
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персоны
Хавьер БардемКим БэсингерМэл ГибсонДжонни ДеппДакота ДжонсонДжейми ДорнанТом КрузДженнифер ЛоуренсСьюзен СарандонЭмма УотсонЗак Эфрон
фильмы
Здравствуй, папа, Новый год! 2Мама!МумияНа пятьдесят оттенков темнееОчень плохие мамочки 2Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказкиСпасатели МалибуСфераТрансформеры: Последний рыцарьЭмоджи фильм

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