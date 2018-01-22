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Режиссер «Властелина колец» снимет документальный фильм о Первой мировой

22 января
2018 год

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22 января 2018
Режиссер «Властелина колец» Питер Джексон снимет документальный фильм о Первой мировой войне. Об этом сообщает издание The Deadline.

Работая над фильмом, он будет опираться на уникальные материалы из киноархива лондонского Имперского военного музея, а также на аудозаписи из архивов BBC. Оригинальные, ранее не опубликованные кадры будут раскрашены вручную. В ходе съемок также используют 3D-технологии.

Режиссер «Властелина колец» снимет документальный фильм о Первой мировой
фото: MATT SAYLES/INVISION/AP

«Я всегда был очарован Первой мировой войной, что связано с историей моей собственной семьи. Столетие с момента окончания войны кажется мне уникальной возможностью внести личный вклад в празднование этого события. Я хотел найти способ привнести новую жизнь в рассказы простых людей, живущих в небывалые времена», — заявил Джексон.

Премьера картины запланирована на осень 2018 года в рамках Лондонского кинофестиваля BFI.
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