Режиссер «Властелина колец» снимет документальный фильм о Первой мировой

Работая над фильмом, он будет опираться на уникальные материалы из киноархива лондонского Имперского военного музея, а также на аудозаписи из архивов BBC. Оригинальные, ранее не опубликованные кадры будут раскрашены вручную. В ходе съемок также используют 3D-технологии.
фото: MATT SAYLES/INVISION/AP
«Я всегда был очарован Первой мировой войной, что связано с историей моей собственной семьи. Столетие с момента окончания войны кажется мне уникальной возможностью внести личный вклад в празднование этого события. Я хотел найти способ привнести новую жизнь в рассказы простых людей, живущих в небывалые времена», — заявил Джексон.
Премьера картины запланирована на осень 2018 года в рамках Лондонского кинофестиваля BFI.
обсуждение >>