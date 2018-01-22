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Конкурс Берлинале пополнился фильмом Лава Диаса

22 января
2018 год

Новости кино >>
22 января 2018
Берлинский кинофестиваль почти завершил формирование конкурсной программы, на главный приз – «Золотого медведя» – в этом году будут претендовать 19 фильмов, один из которых пока не объявлен. К числу ранее анонсированных участников, среди которых «Довлатов» Алексея Германа младшего, добавилось еще две картины, в том числе новая работа филиппинского режиссера Лав Диаса, сообщает пресс-служба форума.

Конкурс Берлинале пополнился фильмом Лава Диаса

Новый фильм называется «Сезон дьявола». Лав Диас уже принимал участие в Берлинском смотре 2016 года с картиной «Колыбельная скорбной тайне», за которую получил Премию Альфреда Бауэра. Помимо ленты Диаса в конкурс также добавилась мексиканская картина «Музей» с Гаэлем Гарсиа Берналем в главной роли.

Вне конкурса на Берлинале состоятся мировые премьеры фильмов «Операция «Шаровая молния» Жозе Падильи – с Розамунд Пайк и Даниэлем Брюлем в главных ролях и «Не в себе» Стивена Содерберга – с Клер Фой и Джуно Темпл.

Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля. Помимо вышеперечисленных картина на «Золотого медведя» будут также претендовать новые картины Уэса Андерсона, Гаса Ван Сента, Бенуа Жако, Филипа Гренинга, Кристиана Петцольда и другие работы.
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Берлинский кинофестиваль
персоны
Уэс АндерсонДаниэль БрюльГас Ван СентГаэль Гарсиа БернальАлексей Герман (младший)Розамунд ПайкКристиан ПетцольдСтивен СодербергДжуно ТемплКлер Фой
фильмы
ДовлатовОперация «Шаровая молния»

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