Конкурс Берлинале пополнился фильмом Лава Диаса

Берлинский кинофестиваль почти завершил формирование конкурсной программы, на главный приз – «Золотого медведя» – в этом году будут претендовать 19 фильмов, один из которых пока не объявлен. К числу ранее анонсированных участников, среди которых «Довлатов» Алексея Германа младшего
, добавилось еще две картины, в том числе новая работа филиппинского режиссера Лав Диаса
, сообщает пресс-служба форума.
Новый фильм называется «Сезон дьявола»
. Лав Диас уже принимал участие в Берлинском смотре 2016 года с картиной «Колыбельная скорбной тайне»
, за которую получил Премию Альфреда Бауэра. Помимо ленты Диаса в конкурс также добавилась мексиканская картина «Музей»
с Гаэлем Гарсиа Берналем
в главной роли.
Вне конкурса на Берлинале состоятся мировые премьеры фильмов «Операция «Шаровая молния» Жозе Падильи
– с Розамунд Пайк
и Даниэлем Брюлем
в главных ролях и «Не в себе» Стивена Содерберга
– с Клер Фой
и Джуно Темпл
.
Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля. Помимо вышеперечисленных картина на «Золотого медведя» будут также претендовать новые картины Уэса Андерсона
, Гаса Ван Сента
, Бенуа Жако
, Филипа Гренинга
, Кристиана Петцольда
и другие работы.
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