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«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на «Оскар»

23 января
2018 год

Новости кино >>
23 января 2018
Картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева попала в число номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Вместе с «Нелюбовью» в номинации также представлены «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция), «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио (Чили), «О теле и душе» Ильдико Энеди (Венгрия) и «Оскорбление» Зиада Дуэри (Ливан).

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на «Оскар»

«Для меня номинации являются ярким подтверждением того, что выдающийся талант режиссера Андрея Звягинцева позволил ему стать частью большого мирового кинематографа, а «Нелюбовь», будучи актуальным и бескомпромиссным высказыванием, преодолела все возможные географические барьеры и оказалась понятной и созвучной опыту обычного человека в любой другой стране мира», – заявил продюсер Александр Роднянский в связи с попаданием картины в пятерку номинантов.

В 2015 году другая картина Звягинцева «Левиафан» уже была номинирована на премию Американской академии кинематографических искусств и наук в той же категории. Однако жюри конкурса присудило награду главному конкуренту фильма — польской драме «Ида».

Мировая премьера картины «Нелюбовь» состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где она была отмечена призом жюри. Работа Звягинцева претендует на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и премию Американского сообщества кинооператоров. Фильм также был номинирован на «Золотой глобус», однако остался без награды.

Драма рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжёлый, мучительный развод. Главные герои – ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий, они пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним сыном, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, он исчезает.

90-я церемония вручения «Оскара» состоится в Лос-Анджелесе 4 марта 2018 года.
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