Минкульт просят приостановить прокатное удостоверение «Смерти Сталина» Армандо Иануччи

Общественные деятели и члены общественного совета при Минкультуры РФ намерены добиться приостановки действия прокатного удостоверения сатирического фильма Армандо Ианнуччи
«Смерть Сталина
», премьера которого запланирована в России на 25 января. Об этом сообщает агентство РИА Новости
.
Общественники направят письмо министру культуры Владимиру Мединскому
с просьбой отложить премьеру и проверить, соответсвует ли содержание фильма нормам российского законодательства. По словам председателя общественного совета Юрия Полякова
, после специального закрытого просмотра фильма, состоявшегося 22 января, деятели также намерены обратиться в суд.
«Все обсуждалось в одном ключе, ни один человек не высказался в поддержку фильма… Это фактически идеологическая борьба против нашей страны. Мы начали думать, как минимизировать эффект от этого фильма. Насколько я знаю, готовится письмо в Минкультуры с просьбой приостановить прокатное удостоверение. Я думаю, что потом также будет обращение в суд
», – цитирует его агентство.
В то же время компания «Вольга», являющаяся прокатчиком картины, подтвердила агентству, что получила удостоверение на демонстрацию картины еще 17 января. В мировой прокат фильм вышел 15 сентября.
Фильм Иануччи – это, по сути, тоталитарная комедия в вольной трактовке. 1953 год – СССР трепещет от страха перед одним человеком. И вот, пятого марта он умирает. Гонка в борьбе за власть начинается.
Главные роли в фильме исполнили Ольга Куриленко
, Стив Бушеми
и Джейсон Айзекс
.
обсуждение >>