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Минкульт просят приостановить прокатное удостоверение «Смерти Сталина» Армандо Иануччи

23 января
2018 год

Новости кино >>
23 января 2018
Общественные деятели и члены общественного совета при Минкультуры РФ намерены добиться приостановки действия прокатного удостоверения сатирического фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», премьера которого запланирована в России на 25 января. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Минкульт просят приостановить прокатное удостоверение «Смерти Сталина» Армандо Иануччи

Общественники направят письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой отложить премьеру и проверить, соответсвует ли содержание фильма нормам российского законодательства. По словам председателя общественного совета Юрия Полякова, после специального закрытого просмотра фильма, состоявшегося 22 января, деятели также намерены обратиться в суд.

«Все обсуждалось в одном ключе, ни один человек не высказался в поддержку фильма… Это фактически идеологическая борьба против нашей страны. Мы начали думать, как минимизировать эффект от этого фильма. Насколько я знаю, готовится письмо в Минкультуры с просьбой приостановить прокатное удостоверение. Я думаю, что потом также будет обращение в суд», – цитирует его агентство.

В то же время компания «Вольга», являющаяся прокатчиком картины, подтвердила агентству, что получила удостоверение на демонстрацию картины еще 17 января. В мировой прокат фильм вышел 15 сентября.

Фильм Иануччи – это, по сути, тоталитарная комедия в вольной трактовке. 1953 год – СССР трепещет от страха перед одним человеком. И вот, пятого марта он умирает. Гонка в борьбе за власть начинается.

Главные роли в фильме исполнили Ольга Куриленко, Стив Бушеми и Джейсон Айзекс.
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Джейсон АйзексСтив БушемиОльга Куриленко
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Смерть Сталина

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