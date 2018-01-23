«Ленфильм» покажет короткий метр Магдалены Кроули 24 января

Первая картина – это биографическая история психофизиолога, основоположника советской парапсихологии Леонида Васильева. Фильм повествует о двух влюбленных, в чью идиллию вторгся враждебно настроенный мир начала XX столетия.
«Сталинская кислота» рассказывает о психоделическом эксперименте Васильева над советской студенткой, который он провёл в конце 40-х годов прошлого века в секретной лаборатории Института мозга.
фото: Ольга Франк
Показы пройдут в главном кинозале «Ленфильма» в 19:00. После сеанса состоится творческая встреча с режиссером, сценаристом картин и композитором. Также можно будет пообщаться с исполнителем главной роли Владимиром Аверьяновым и кинорежиссером Олегом Тепцовым, автором фильма «Господин-оформитель».
Вход на мероприятие свободный. Регистрация по ссылке.
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