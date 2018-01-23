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«Ленфильм» покажет короткий метр Магдалены Кроули 24 января

23 января
2018 год

Новости кино >>
23 января 2018
24 января на киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге состоится показ двух короткометражных фильмов выпускницы ВГИКа Магдалены Кроули.

Картины «Тлена нет» и «Сталинская кислота» сняты по сценариям Дмитрия Мишенина и Анны Маугли (арт-группа Doping-Pong). В ролях – московский художник Алексей Беляев-Гинтовт и Михаил Чигарёв – бессменный исполнитель роли белогвардейских офицеров в фильмах Никиты МихалковаСвой среди чужих, чужой среди своих» и «Раба любви»), а также Анастасия Михайловская.

«Ленфильм» покажет короткий метр Магдалены Кроули 24 января
фото: Ольга Франк

Первая картина – это биографическая история психофизиолога, основоположника советской парапсихологии Леонида Васильева. Фильм повествует о двух влюбленных, в чью идиллию вторгся враждебно настроенный мир начала XX столетия.

«Сталинская кислота» рассказывает о психоделическом эксперименте Васильева над советской студенткой, который он провёл в конце 40-х годов прошлого века в секретной лаборатории Института мозга.

«Ленфильм» покажет короткий метр Магдалены Кроули 24 января
фото: Ольга Франк

Показы пройдут в главном кинозале «Ленфильма» в 19:00. После сеанса состоится творческая встреча с режиссером, сценаристом картин и композитором. Также можно будет пообщаться с исполнителем главной роли Владимиром Аверьяновым и кинорежиссером Олегом Тепцовым, автором фильма «Господин-оформитель».

Вход на мероприятие свободный. Регистрация по ссылке.
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персоны
Анастасия МихайловскаяНикита МихалковОлег ТепцовМихаил Чигарёв
фильмы
Господин оформительРаба любвиСвой среди чужих, чужой среди своихСталинская кислотаТлена нет

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