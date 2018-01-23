«Смерть Сталина» лишили прокатного удостоверения

Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у фильма Армандо Ианнуччи
«Смерть Сталина
», премьера которого планировалась в России на 25 января. Об этом сообщила и. о. директора Департамента кинематографии РФ Ольга Любимова
.
«Прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» отозвано
», – приводит ее слова агентство ТАСС
.
Ранее общественные деятели и члены общественного совета при Минкульте заявили о том, что обратятся к главе ведомства Владимиру Мединскому
с просьбой проверить, соответствует ли содержание фильма нормам российского законодательства. Они также намерены подать иск в суд. По словам председателя общественного совета Юрия Полякова
, картина – это «фактически идеологическая борьба против нашей страны
».
Фильм Иануччи – по сути, тоталитарная комедия в вольной трактовке. 1953 год – СССР трепещет от страха перед одним человеком. И вот, пятого марта он умирает. Гонка в борьбе за власть начинается.
Главные роли в фильме исполнили Ольга Куриленко
, Стив Бушеми
и Джейсон Айзекс
.
обсуждение >>