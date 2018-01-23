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«Смерть Сталина» лишили прокатного удостоверения

23 января
2018 год

Новости кино >>
23 января 2018
Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», премьера которого планировалась в России на 25 января. Об этом сообщила и. о. директора Департамента кинематографии РФ Ольга Любимова.

«Прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» отозвано», – приводит ее слова агентство ТАСС.

«Смерть Сталина» лишили прокатного удостоверения

Ранее общественные деятели и члены общественного совета при Минкульте заявили о том, что обратятся к главе ведомства Владимиру Мединскому с просьбой проверить, соответствует ли содержание фильма нормам российского законодательства. Они также намерены подать иск в суд. По словам председателя общественного совета Юрия Полякова, картина – это «фактически идеологическая борьба против нашей страны».

Фильм Иануччи – по сути, тоталитарная комедия в вольной трактовке. 1953 год – СССР трепещет от страха перед одним человеком. И вот, пятого марта он умирает. Гонка в борьбе за власть начинается.

Главные роли в фильме исполнили Ольга Куриленко, Стив Бушеми и Джейсон Айзекс.
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фильмы
Смерть Сталина

обсуждение >>
№ 4
Злой подглядывающий (Марс - сити)   23.01.2018 - 20:03
Теперь обязательно фильм посмотрят миллионы людей по сетям. Как с откровенно глупой и, в общем, несколько бездарной "Матильдой ". Что ж до хххххх полякова, то именно он и занимался идеологической... читать далее>>
№ 3
Падпараджа (Москва)   23.01.2018 - 19:25
ура, товарищи И.о. директора депаратамента - с почином читать далее>>
№ 2
irbis077   23.01.2018 - 18:40
вот и хорошо, что отозвали читать далее>>
№ 1
Стас (Москва)   23.01.2018 - 18:36
И правильно,что лишили проката.Иностранец и еще нагло лгущий фильм.Пусть у себя крутят. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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