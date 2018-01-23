Кристофера Пламмера номинировали на «Оскар» за «Все деньги мира»

Актер Кристофер Пламмер
, который заменил обвиненного в сексуальных домогательствах Кевина Спейси
в фильме Ридли Скотта
«Все деньги мира
», номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
Фильм Скотта был уже снят, когда Спейси подвергся обвинениям. Режиссер принял решение переснять все сцены с участием этого актера. Спейси заменил Кристофер Пламмер. Он сыграл миллиардера Пола Гетти, у которого похищают внука и который не горит желанием платить выкуп за него.
Среди конкурентов Пламмера – Уиллем Дефо
(«Проект "Флорида"
»), Ричард Дженкинс
(«Форма воды
») и Вуди Харрельсон
с Сэмом Рокуэллом
, которые сыграли в фильме «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури
».
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