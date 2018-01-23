Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кристофера Пламмера номинировали на «Оскар» за «Все деньги мира»

23 января
2018 год

Новости кино >>
23 января 2018
Актер Кристофер Пламмер, который заменил обвиненного в сексуальных домогательствах Кевина Спейси в фильме Ридли Скотта «Все деньги мира», номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Кристофера Пламмера номинировали на «Оскар» за «Все деньги мира»

Фильм Скотта был уже снят, когда Спейси подвергся обвинениям. Режиссер принял решение переснять все сцены с участием этого актера. Спейси заменил Кристофер Пламмер. Он сыграл миллиардера Пола Гетти, у которого похищают внука и который не горит желанием платить выкуп за него.

Среди конкурентов Пламмера – Уиллем ДефоПроект "Флорида"»), Ричард ДженкинсФорма воды») и Вуди Харрельсон с Сэмом Рокуэллом, которые сыграли в фильме «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Оскар
персоны
Уиллем ДефоРичард ДженкинсКристофер ПламмерСэм РокуэллРидли СкоттКевин СпейсиВуди Харрельсон
фильмы
Все деньги мираПроект «Флорида»Три билборда за пределами Эббинга, штат МиссуриФорма воды

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Мария Валешная
Полина Воронова
Владимир Денисов
Александр Иншаков
Дмитрий Исаев
Валентина Ковель
Николай Сектименко
Ольга Филиппова
Александр Чабан
Дэн Дюрьи
Жиль Жерар
Жанна Моро
Гейл О'Грэйди
Ричард Роксберг
Рэндольф Скотт
Рутгер Хауэр
все родившиеся 23 января >>

Афиша кино >>

Девушка в тумане
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, Италия, Франция, 2017
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Zомбоящик
комедия
Россия, 2017
Побег из Рио
драма, комедия
Франция, 2016
Приключения Паддингтона 2
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Франция, 2017
Пианистка
драма
Австрия, Франция, Польша, Германия, 2001
Карп отмороженный
притча, трагикомедия
Россия, 2017
Скиф
боевик, исторический фильм
Россия, 2017
Форма воды
военный фильм, драма, триллер, фэнтези
США, 2017
Мешок без дна
драма
Россия, 2017
Астрал 4: Последний ключ
мистика, триллер, фильм ужасов
Канада, США, 2018
Тёмные времена
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью