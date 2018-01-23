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«Смерть Сталина» могут воспринять как «оскорбительную насмешку», считает Мединский

23 января
2018 год

Новости кино >>
23 января 2018
Глава Минкульта РФ Владимир Мединский поддерживает решение отозвать прокатное удостоверение у картины Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» и направить ее на дополнительную юридическую экспертизу.

«Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми — и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма», – цитирует его пресс-служба ведомства.

«Смерть Сталина» могут воспринять как «оскорбительную насмешку», считает Мединский

При этом, по мнению Мединского, действия ведомства вовсе не свидетельствуют о контроле над отраслью. «У нас нет цензуры…Но есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней», — добавил министр.

По словам главы Минкульта, прокатчику указывали на «неуместный» выбор даты премьеры картины в преддверии 75-летия Сталинградской битвы. «Нас прокатчик не услышал», — заявил Мединский.

Как ранее сообщила РИА Новости компания «Вольга», являющаяся прокатчиком картины, удостоверение на демонстрацию было получено еще 17 января и тогда Минкульт никаких претензий не высказал.

Ведомство приняло решение отозвать прокатное удостоверение у картины после того, как общественные деятели и члены общественного совета при ведомстве попросили проверить ее на соответствие законам РФ. Фильм Иануччи там назвали «идеологической борьбой против нашей страны».

«Смерть Сталина» – это, по сути, тоталитарная комедия в вольной трактовке. 1953 год – СССР трепещет от страха перед одним человеком. И вот, пятого марта он умирает. Гонка в борьбе за власть начинается.
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