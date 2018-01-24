Стартовали съемки фильма «Сенафон» от продюсеров «Хорошего мальчика»

Начались съемки фильма Евгения Шелякина
«Сенафон
», главные роли в котором исполнят Михаил Гомиашвили
, Роза Хайруллина
, Владимир Мишуков
, Евгения Дмитриева
, Евгений Сангаджиев
и известные тайские актеры.
В подмосковном Долгопрудном отсняли несколько начальных эпизодов, в то время как основное действие «Сенафона» развернется в Таиланде, куда съемочная группа и актеры отправятся уже в начале февраля.
Сценарий новой картины от продюсеров «Хорошего мальчика» подготовил Константин Чармадов
. Это фантазия того, как бы он хотел, чтобы его отец провел остаток своей жизни.
«Сенафон» — фильм о том, что жизнь начинается в любой момент, в любом возрасте – как только ты так решишь
, – заявил продюсер Василий Соловьев
. – От режиссера мы с продюсерами ждем трогательную комедию, чем-то по духу напоминающую французское кино и наши старые классические фильмы
».
Сюжет картины повествует о странном приключении со стариком Ксенофонтом, который неизвестным образом очнулся на пляже в далеком Таиланде и совсем ничего про себя не помнит. Прекрасная возможность начать жизнь с чистого листа. Не зная ни слова на тайском, он собрал себе компанию приятелей, наладил бизнес, но через отрывочные воспоминания его гнетет прошлое...
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