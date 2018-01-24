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Стартовали съемки фильма «Сенафон» от продюсеров «Хорошего мальчика»

24 января
2018 год

Новости кино >>
24 января 2018
Начались съемки фильма Евгения Шелякина «Сенафон», главные роли в котором исполнят Михаил Гомиашвили, Роза Хайруллина, Владимир Мишуков, Евгения Дмитриева, Евгений Сангаджиев и известные тайские актеры.

Стартовали съемки фильма «Сенафон» от продюсеров «Хорошего мальчика»

В подмосковном Долгопрудном отсняли несколько начальных эпизодов, в то время как основное действие «Сенафона» развернется в Таиланде, куда съемочная группа и актеры отправятся уже в начале февраля.

Сценарий новой картины от продюсеров «Хорошего мальчика» подготовил Константин Чармадов. Это фантазия того, как бы он хотел, чтобы его отец провел остаток своей жизни.

«Сенафон» — фильм о том, что жизнь начинается в любой момент, в любом возрасте – как только ты так решишь, – заявил продюсер Василий Соловьев. – От режиссера мы с продюсерами ждем трогательную комедию, чем-то по духу напоминающую французское кино и наши старые классические фильмы».

Сюжет картины повествует о странном приключении со стариком Ксенофонтом, который неизвестным образом очнулся на пляже в далеком Таиланде и совсем ничего про себя не помнит. Прекрасная возможность начать жизнь с чистого листа. Не зная ни слова на тайском, он собрал себе компанию приятелей, наладил бизнес, но через отрывочные воспоминания его гнетет прошлое...
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персоны
Михаил ГомиашвилиЕвгения ДмитриеваВладимир МишуковЕвгений СангаджиевВасилий Соловьев (II)Роза ХайруллинаКонстантин Чармадов
фильмы
Сенафон

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