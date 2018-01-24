Лорен Грэм может появиться в новом сезоне «Удивительной миссис Мейзел»

Лорен Грэм, известная по роли Лорелай в американском сериале «Девочки Гилмор», вероятнее всего присоединится к актерскому составу второго сезона комедии «Удивительная миссис Мейзел». Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.
«Мне нужно заполучить мою девочку Лорен в шоу. Я хочу, чтобы она участвовала в нем», – цитирует издание создательницу сериала Эми Шерман-Палладино.
фото: Amazon Video
По словам режиссера, Грэм уже даже высказала свои идеи о том, как можно развить сюжет комедии. «Лорен хочет стать кем-то особенным. Она все продумала», – добавила Шерман-Палладино.
Съемки второго сезона сериала Amazon планируется начать в марте 2018 года. Первые эпизоды вышли на экраны в ноябре 2017. Гильдия продюсеров США признала работу «Лучшим комедийным сериалом».
Комедия с Рэйчел Броснахэн и Алекс Борштейн в главных ролях рассказывает историю американской домохозяйки, которая после разрыва с мужем решает реализовать свой талант к стендапу.
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