«Аритмия», «Последний богатырь» и «Салют-7» едут в Лос-Анджелес

«Лос-Анджелес – это столица кинобизнеса, мекка для амбициозных и дерзких. Мы решили, как в прошлом году, так и сейчас привезти свежие и актуальные фильмы, которые в чем-то даже могут составить конкуренцию голливудским. Конечно, речь не о бюджетах, а об атмосфере, творчестве. В программе киноблока – яркие авторские проекты, которые подтверждают, что в России есть талантливые режиссеры и актеры, интересные идеи и возможности для их реализации», – рассказывает куратор киноблока фестиваля Лидия Дробыш.
Мероприятие, впервые организованное в 2016 году, на этот раз пройдет в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и объединит в себе современное российское кино, музыку и международную технологическую конференцию «Сyber Days».
В рамках фестиваля также состоится концерт группы «Мумий Тролль» на легендарной площадке El Rey Theatre. Лидер группы – Илья Лагутенко – является куратором фестиваля Far From Moscow.
«Лос-Анджелес – это отличная площадка как для состоявшихся артистов, так и начинающих – территория возможностей, где творческие люди могут подчерпнуть новые идеи и вдохновение. В Америке в последнее много говорят о русских хакерах и интернет-троллях. По-моему очень символично, что параллельно с Cyber Days, где обсуждают в том числе вопросы цифрового пиратства и кибербезопасности, мы сможем показать музыкальную программу русских песен от светлых троллей, Мумий Троллей. Прямо настоящий Game of Trolls», – отмечает Лагутенко.
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