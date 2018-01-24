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«Аритмия», «Последний богатырь» и «Салют-7» едут в Лос-Анджелес

24 января
2018 год

Новости кино >>
24 января 2018
С 16 по 18 февраля в Лос-Анджелесе пройдет фестиваль актуальной российской культуры Far From Moscow.

В кинопрограмму фестиваля попали «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко, дебют Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и Алисы Хазановой «Осколки». Также участники смогут посмотреть фильм Егора Баранова «Гоголь. Начало» и космический триллер Клима Шипенко «Салют-7».

«Аритмия», «Последний богатырь» и «Салют-7» едут в Лос-Анджелес
фото: Kartina.TV

«Лос-Анджелес – это столица кинобизнеса, мекка для амбициозных и дерзких. Мы решили, как в прошлом году, так и сейчас привезти свежие и актуальные фильмы, которые в чем-то даже могут составить конкуренцию голливудским. Конечно, речь не о бюджетах, а об атмосфере, творчестве. В программе киноблока – яркие авторские проекты, которые подтверждают, что в России есть талантливые режиссеры и актеры, интересные идеи и возможности для их реализации», – рассказывает куратор киноблока фестиваля Лидия Дробыш.

Мероприятие, впервые организованное в 2016 году, на этот раз пройдет в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и объединит в себе современное российское кино, музыку и международную технологическую конференцию «Сyber Days».

В рамках фестиваля также состоится концерт группы «Мумий Тролль» на легендарной площадке El Rey Theatre. Лидер группы – Илья Лагутенко – является куратором фестиваля Far From Moscow.

«Лос-Анджелес – это отличная площадка как для состоявшихся артистов, так и начинающих – территория возможностей, где творческие люди могут подчерпнуть новые идеи и вдохновение. В Америке в последнее много говорят о русских хакерах и интернет-троллях. По-моему очень символично, что параллельно с Cyber Days, где обсуждают в том числе вопросы цифрового пиратства и кибербезопасности, мы сможем показать музыкальную программу русских песен от светлых троллей, Мумий Троллей. Прямо настоящий Game of Trolls», – отмечает Лагутенко.
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персоны
Егор БарановДмитрий ДьяченкоИлья ЛагутенкоАлиса ХазановаБорис ХлебниковКлим Шипенко
фильмы
АритмияГоголь. НачалоКак Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидовОсколкиПоследний богатырьСалют-7

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