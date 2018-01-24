Тимур Бекмамбетов представил свой новый проект на фестивале «Санденс»

Премьера проекта детективного триллера «Поиск
» (Search) – нового проекта Тимура Бекмамбетова
– состоялась в рамках программы Next на кинофестивале «Санденс».
фото: Сарафан PR
Режиссером картины, в которой снялись Джон Чо
и Дебра Мессинг
, стал 25-летний Аниш Чаганти
.
Фильм рассказывает об отце, который с помощью детектива ищет пропавшую дочь-подростка. Действие картины целиком разворачивается на экранах компьютеров и других гаджетов героев.
Дата выхода картины в российский прокат пока неизвестна.
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