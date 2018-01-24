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Тимур Бекмамбетов представил свой новый проект на фестивале «Санденс»

24 января
2018 год

Новости кино >>
24 января 2018
Премьера проекта детективного триллера «Поиск» (Search) – нового проекта Тимура Бекмамбетова – состоялась в рамках программы Next на кинофестивале «Санденс».

Тимур Бекмамбетов представил свой новый проект на фестивале «Санденс»
фото: Сарафан PR

Режиссером картины, в которой снялись Джон Чо и Дебра Мессинг, стал 25-летний Аниш Чаганти.

Фильм рассказывает об отце, который с помощью детектива ищет пропавшую дочь-подростка. Действие картины целиком разворачивается на экранах компьютеров и других гаджетов героев.

Дата выхода картины в российский прокат пока неизвестна.
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Тимур БекмамбетовДебра МессингДжон Чо

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