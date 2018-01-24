«Ну здравствуй, Оксана Соколова»: шансы 50 на 50

В фильме Кирилла Васильева
сыграли Виктор Добронравов
, Валентина Мазунина
и Сергей Бурунов
.
Саундтрек комедии от Сергея Шнурова
.
Картина рассказывает о несостоявшемся актере Илье, который наконец поймал удачу за хвост: с завтрашнего дня его голос будет звучать в эфире «Мужского радио». Как же не отметить такое событие! Утром после бурного праздника новоиспеченный ведущий не может произнести ни слова – голос после вечеринки пропал совсем. Полчаса до эфира, прайм-тайм, подписанный контракт – Илья в панике…Единственный выход – укол в голосовые связки. Только это, по заверению доктора, может спасти ситуацию. И вот ведущий у микрофона. Все готово к эфиру. Обратный отсчет. Илья приветствует радиослушателей… женским голосом! Став заложником нелепой ситуации, герой идёт на всё, чтобы вернуть голос и не упустить свой шанс.
О том, как проходили съемки комедии, Кино-театр.ру рассказывал
ранее.
Премьера фильма запланирована на 8 марта.
обсуждение >>