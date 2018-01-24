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«Ну здравствуй, Оксана Соколова»: шансы 50 на 50

24 января
2018 год

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24 января 2018
В фильме Кирилла Васильева сыграли Виктор Добронравов, Валентина Мазунина и Сергей Бурунов.

Саундтрек комедии от Сергея Шнурова.



Картина рассказывает о несостоявшемся актере Илье, который наконец поймал удачу за хвост: с завтрашнего дня его голос будет звучать в эфире «Мужского радио». Как же не отметить такое событие! Утром после бурного праздника новоиспеченный ведущий не может произнести ни слова – голос после вечеринки пропал совсем. Полчаса до эфира, прайм-тайм, подписанный контракт – Илья в панике…Единственный выход – укол в голосовые связки. Только это, по заверению доктора, может спасти ситуацию. И вот ведущий у микрофона. Все готово к эфиру. Обратный отсчет. Илья приветствует радиослушателей… женским голосом! Став заложником нелепой ситуации, герой идёт на всё, чтобы вернуть голос и не упустить свой шанс.

О том, как проходили съемки комедии, Кино-театр.ру рассказывал ранее.

Премьера фильма запланирована на 8 марта.
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Сергей БуруновВиктор ДобронравовВалентина МазунинаСергей Шнуров

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