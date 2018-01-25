«Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души»

25 января исполняется 80 лет со дня рождения поэта, актера и певца Владимира Высоцкого
.
Кумир не одного поколения россиян начал свою актерскую карьеру в Школе-студии МХАТ
. Первая театральная роль Высоцкого – Порфирий Петрович в учебном спектакле «Преступление и наказание», сразу за которой последовала и игра в фильме «Сверстницы
».
Актер выступал на сценах Московского драматического театра имени А. С. Пушкина и Московского театра миниатюр, но больше всего Высоцкий посвятил себя Театру на Таганке, где сыграл в 15 спектаклях.
С кино актера связывают не только роли в почти 30 фильмах, среди которых «На завтрашней улице
», «Я родом из детства
», «Место встречи изменить нельзя
», «Интервенция
». Он озвучивал персонажей мультфильмов: его голосом говорит Волк в «Волшебнике Изумрудного города
» и он поет в хоре сорняков в «Чудеснице
».
Кинематограф обязан Высоцкому еще и музыкальным сопровождением не одной картины: так, его песни мы слышим в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию
», «Любовь и голуби
», «Сыновья уходят в бой
» и даже в современных «Салют-7
» и «Отель Элеон
».
Перу Высоцкого принадлежит больше 200 стихотворений и около 600 песен, строчки из которых навсегда стали афоризмами.
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