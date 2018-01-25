Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души»

25 января
2018 год

Новости кино >>
25 января 2018
25 января исполняется 80 лет со дня рождения поэта, актера и певца Владимира Высоцкого.

Кумир не одного поколения россиян начал свою актерскую карьеру в Школе-студии МХАТ. Первая театральная роль Высоцкого – Порфирий Петрович в учебном спектакле «Преступление и наказание», сразу за которой последовала и игра в фильме «Сверстницы».

«Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души»

Актер выступал на сценах Московского драматического театра имени А. С. Пушкина и Московского театра миниатюр, но больше всего Высоцкий посвятил себя Театру на Таганке, где сыграл в 15 спектаклях.

С кино актера связывают не только роли в почти 30 фильмах, среди которых «На завтрашней улице», «Я родом из детства», «Место встречи изменить нельзя», «Интервенция». Он озвучивал персонажей мультфильмов: его голосом говорит Волк в «Волшебнике Изумрудного города» и он поет в хоре сорняков в «Чудеснице».

Кинематограф обязан Высоцкому еще и музыкальным сопровождением не одной картины: так, его песни мы слышим в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Сыновья уходят в бой» и даже в современных «Салют-7» и «Отель Элеон».

Перу Высоцкого принадлежит больше 200 стихотворений и около 600 песен, строчки из которых навсегда стали афоризмами.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
http://kino-teatr.ru/blog/y2015/7-25/683/
персоны
Владимир Высоцкий
фильмы
Волшебник Изумрудного городаИван Васильевич меняет профессиюИнтервенцияЛюбовь и голубиМесто встречи изменить нельзяНа завтрашней улицеОтель ЭлеонСалют-7СверстницыСыновья уходят в бойЧудесницаЯ родом из детства

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Людмила Сенчина
25 января ушла из жизни певица Людмила Сенчина.

День рождения >>

Владимир Высоцкий
Владимир Зеленский
Татьяна Казючиц
Сергей Мартынов
Александр Петров (III)
Андрей Ростоцкий
Иван Рыжов
Николай Сердцев
Ирина Юревич
Кристина Борович
Миа Киршнер
Морис Риш
Марчин Руй
Тони Сервилло
Каролина Ферраз
Карло Чекки
все родившиеся 25 января >>

Афиша кино >>

Девушка в тумане
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, Италия, Франция, 2017
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Zомбоящик
комедия
Россия, 2017
Побег из Рио
драма, комедия
Франция, 2016
Приключения Паддингтона 2
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Франция, 2017
Пианистка
драма
Австрия, Франция, Польша, Германия, 2001
Карп отмороженный
притча, трагикомедия
Россия, 2017
Скиф
боевик, исторический фильм
Россия, 2017
Форма воды
военный фильм, драма, триллер, фэнтези
США, 2017
Мешок без дна
драма
Россия, 2017
Астрал 4: Последний ключ
мистика, триллер, фильм ужасов
Канада, США, 2018
Тёмные времена
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью