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Мэрил Стрип сыграет мать домашнего насильника

25 января
2018 год

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25 января 2018
Американская актриса Мэрил Стрип присоединилась к актерскому составу второго сезона сериала HBO «Большая маленькая ложь». Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Стрип сыграет Мэри Луизу Райт – мать Перри, домашнего насильника и мужа героини Николь Кидман, роль которого исполнил Александр Скарсгард.

Мэрил Стрип сыграет мать домашнего насильника
фото: HBO

Второй сезон картины, ставшей обладателем прайм-тайм премии Эмми, снимет Андреа Арнольд – обладательница «Оскара» за короткометражку «Оса». Жан-Марк Валле, отказавшийся от режиссёрского кресла продолжения картины, также поучаствует в ее съемках. Кроме того, продюсером выступит Лиана Мориарти – автор книги, по которой написан сценарий «Большой маленькой лжи».

Премьера первого сезона состоялась в феврале 2017 года. Картина рассказывает историю, на первый взгляд, идеальной жизни трех женщин. Казалось, ничто не предвещает беды, но зачастую, когда человек начинает верить в собственную ложь, это приводит к трагедии. Благополучный городок на берегу океана внезапно сотрясает скандал. На вечеринке для родителей, организованной в единственной местной школе, произошел не то несчастный случай, не то убийство. Зритель как будто бы расследует это дело, приоткрывая тайны семейной жизни каждой из героинь.
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Николь КидманАлександр СкарсгардМерил СтрипРиз Уизерспун
фильмы
Большая маленькая ложь

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