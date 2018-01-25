Мэрил Стрип сыграет мать домашнего насильника

Второй сезон картины, ставшей обладателем прайм-тайм премии Эмми, снимет Андреа Арнольд – обладательница «Оскара» за короткометражку «Оса». Жан-Марк Валле, отказавшийся от режиссёрского кресла продолжения картины, также поучаствует в ее съемках. Кроме того, продюсером выступит Лиана Мориарти – автор книги, по которой написан сценарий «Большой маленькой лжи».
Премьера первого сезона состоялась в феврале 2017 года. Картина рассказывает историю, на первый взгляд, идеальной жизни трех женщин. Казалось, ничто не предвещает беды, но зачастую, когда человек начинает верить в собственную ложь, это приводит к трагедии. Благополучный городок на берегу океана внезапно сотрясает скандал. На вечеринке для родителей, организованной в единственной местной школе, произошел не то несчастный случай, не то убийство. Зритель как будто бы расследует это дело, приоткрывая тайны семейной жизни каждой из героинь.
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