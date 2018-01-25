Скончалась актриса и певица Людмила Сенчина

Актриса и певица Людмила Сенчина
скончалась сегодня на 71-м году жизни, сообщает Интерфакс
со ссылкой на ее продюсера Владимира Андреева
.
Сенчина родилась в декабре 1950-го, однако, как рассказывала сама актриса, в документах у нее была указана неправильная дата рождения - 13 января 1948 года. Сенчина окончила отделение музкомедии училища им. Н.А. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории, затем была приглашена в Ленинградский театр музыкальной комедии.
Известность к Сенчиной пришла после того, как она исполнила на «Голубом огоньке» песню «Золушка», на долгие годы ставшей визитной карточкой певицы. Сенчина также снималась в кино, была ведущей программы «Артлото» и участвовала в музыкальных спектаклях и концертах.
обсуждение >>