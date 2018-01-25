Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Скончалась актриса и певица Людмила Сенчина

25 января
2018 год

Новости кино >>
25 января 2018
Актриса и певица Людмила Сенчина скончалась сегодня на 71-м году жизни, сообщает Интерфакс со ссылкой на ее продюсера Владимира Андреева.

Скончалась актриса и певица Людмила Сенчина

Сенчина родилась в декабре 1950-го, однако, как рассказывала сама актриса, в документах у нее была указана неправильная дата рождения - 13 января 1948 года. Сенчина окончила отделение музкомедии училища им. Н.А. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории, затем была приглашена в Ленинградский театр музыкальной комедии.

Известность к Сенчиной пришла после того, как она исполнила на «Голубом огоньке» песню «Золушка», на долгие годы ставшей визитной карточкой певицы. Сенчина также снималась в кино, была ведущей программы «Артлото» и участвовала в музыкальных спектаклях и концертах.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Людмила Сенчина

фотографии >>
Скончалась актриса и певица Людмила Сенчина фотографии
Скончалась актриса и певица Людмила Сенчина фотографии
Скончалась актриса и певица Людмила Сенчина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Янн (Зеленоград)   25.01.2018 - 11:43
Жаль - так рано ! И ведь последние годы она была довольно активна , выступала на ТВ , и голос ( в отличие от некоторых звезд) не потеряла , была жизнерадостная и позитивная ... Очень неожиданный уход... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Людмила Сенчина
25 января ушла из жизни певица Людмила Сенчина.

День рождения >>

Владимир Высоцкий
Владимир Зеленский
Татьяна Казючиц
Сергей Мартынов
Александр Петров (III)
Андрей Ростоцкий
Иван Рыжов
Николай Сердцев
Ирина Юревич
Кристина Борович
Миа Киршнер
Морис Риш
Марчин Руй
Тони Сервилло
Каролина Ферраз
Карло Чекки
все родившиеся 25 января >>

Афиша кино >>

Девушка в тумане
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, Италия, Франция, 2017
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Zомбоящик
комедия
Россия, 2017
Побег из Рио
драма, комедия
Франция, 2016
Приключения Паддингтона 2
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Франция, 2017
Пианистка
драма
Австрия, Франция, Польша, Германия, 2001
Карп отмороженный
притча, трагикомедия
Россия, 2017
Скиф
боевик, исторический фильм
Россия, 2017
Форма воды
военный фильм, драма, триллер, фэнтези
США, 2017
Мешок без дна
драма
Россия, 2017
Астрал 4: Последний ключ
мистика, триллер, фильм ужасов
Канада, США, 2018
Тёмные времена
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью