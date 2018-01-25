Стартовали съемки «Щегла» по роману Донны Тартт

Начались съемки драмы «Щегол» – адаптации одноименного романа Донны Тартт, ставшего лауреатом Пулитцеровской премии за художественную книгу в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Warner Bros., которая занимается производством картины совместно со студией Amazon.
Постановщиком драмы стал обладатель премии Британской академии кино- и телевизионных искусств, создатель «Бруклина» Джон Краули, в то время как продюсерские кресла заняли Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон.
Роман «Щегол» рассказывает об американце Теодоре Декере. Завязкой служит теракт в нью-йоркском Метрополитен-музее, в результате которого гибнет мать главного героя. Чудом спасшийся Декер выносит из музея картину «Щегол», написанную в 1654 году учеником Рембрандта Карелом Фабрициусом. Спустя 14 лет после трагедии Тео пытается разгадать, есть ли связь между рыжеволосой девочкой, которую он видел в тот страшный день в музее и картиной, которую он украл.
Выход картины на мировые экраны запланирован на 11 октября 2019 года, релиз в России – на 10 октября.
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