Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Стартовали съемки «Щегла» по роману Донны Тартт

25 января
2018 год

Новости кино >>
25 января 2018
Начались съемки драмы «Щегол» – адаптации одноименного романа Донны Тартт, ставшего лауреатом Пулитцеровской премии за художественную книгу в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Warner Bros., которая занимается производством картины совместно со студией Amazon.

Постановщиком драмы стал обладатель премии Британской академии кино- и телевизионных искусств, создатель «Бруклина» Джон Краули, в то время как продюсерские кресла заняли Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон.

Стартовали съемки «Щегла» по роману Донны Тартт
фото: shutterstock.com

В картине сыграют Энсел Эльгорт – в роли Тео Декера – и Николь Кидман, которая перевоплотится в Миссис Барбур.

В актерский состав также вошли Оукс Фегли, Анейрин Барнард, Сара Полсон, Эшли Каммингс, Уилла Фицджеральд, Эйми Лоуренс и Джой Слотник.

Роман «Щегол» рассказывает об американце Теодоре Декере. Завязкой служит теракт в нью-йоркском Метрополитен-музее, в результате которого гибнет мать главного героя. Чудом спасшийся Декер выносит из музея картину «Щегол», написанную в 1654 году учеником Рембрандта Карелом Фабрициусом. Спустя 14 лет после трагедии Тео пытается разгадать, есть ли связь между рыжеволосой девочкой, которую он видел в тот страшный день в музее и картиной, которую он украл.

Выход картины на мировые экраны запланирован на 11 октября 2019 года, релиз в России – на 10 октября.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Эшли КаммингсНиколь КидманСара ПолсонОукс ФеглиЭнсел Эльгорт
фильмы
Бруклин

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Людмила Сенчина
25 января ушла из жизни певица Людмила Сенчина.

День рождения >>

Анна Большова
Наталья Вавилова
Маргарита Володина
Юрис Жагарс
Лариса Луппиан
Владимир Матвеев
Андрей Руденский
Пётр Семак
Александр Фиронов
Кэмерон Брайт
Патрик Деваэр
Эллен ДеДженерес
Иржи Лабус
Лусия Мендес
Пол Ньюман
Мельвиль Пупо
все родившиеся 26 января >>

Афиша кино >>

Zомбоящик
комедия
Россия, 2017
Девушка в тумане
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, Италия, Франция, 2017
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Побег из Рио
драма, комедия
Франция, 2016
Приключения Паддингтона 2
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Франция, 2017
Пианистка
драма
Австрия, Франция, Польша, Германия, 2001
Карп отмороженный
притча, трагикомедия
Россия, 2017
Скиф
боевик, исторический фильм
Россия, 2017
Форма воды
военный фильм, драма, триллер, фэнтези
США, 2017
Мешок без дна
драма
Россия, 2017
Тёмные времена
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, 2017
Астрал 4: Последний ключ
мистика, триллер, фильм ужасов
Канада, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью