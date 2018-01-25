Анатолий Белый и Елена Подкаминская появятся в сериале Start.ru о русских хакерах

Видеосервис Start.ru
готовит новый проект – сериал о русских хакерах под рабочим названием «Нулевой мир
», съемки которого начнутся в феврале.
Продюсерами сериала выступили студии «Арт Пикчерс Вижн
» и Yellow, Black and White
. Режиссёрское кресло занял Иван Китаев
.
Главные роли в картине исполнят Никита Волков
, Анатолий Белый
, Юрий Чурсин
, Любовь Аксенова
и Елена Подкаминская
.
«Мы решили, что тема русских хакеров будет сейчас актуальна как никогда, и запустили этот проект. У нас уже полностью готов сценарий, подобраны актеры, режиссер, найдены нужные локации – в самое ближайшее время начнутся съемки, и мы будем рады презентовать новый актуальный проект для подписчиков нашего видеосервиса
», – заявила продюсер проекта Ирина Сосновая
.
По сюжету сериала программист по имени Сергей становится главным подозреваемым во взломе страницы высокопоставленного чиновника. Ему грозит реальный уголовный срок, избежать которого можно лишь согласившись работать на спецслужбы. Задача Сергея – выследить хакера под ником CitizenZero, который разработал для террористов опасную технологию взлома сетей пассажирских авиалиний. Все что о нем известно – он русский хакер, член закрытого сообщества 0World. Проблема только в том, что на самом деле страницу чиновника взломал не сам Сергей, а его 17-летний брат Максим. Чтобы не подставлять его, Сергей вынужден притворяться программистом. Ему удается убедить всех в необходимости создания команды для поимки CitizenZero. Так начинается его погружение в подпольный мир «русских хакеров».
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