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Анатолий Белый и Елена Подкаминская появятся в сериале Start.ru о русских хакерах

25 января
2018 год

Новости кино >>
25 января 2018
Видеосервис Start.ru готовит новый проект – сериал о русских хакерах под рабочим названием «Нулевой мир», съемки которого начнутся в феврале.

Продюсерами сериала выступили студии «Арт Пикчерс Вижн» и Yellow, Black and White. Режиссёрское кресло занял Иван Китаев.

Анатолий Белый и Елена Подкаминская появятся в сериале Start.ru о русских хакерах

Главные роли в картине исполнят Никита Волков, Анатолий Белый, Юрий Чурсин, Любовь Аксенова и Елена Подкаминская.

«Мы решили, что тема русских хакеров будет сейчас актуальна как никогда, и запустили этот проект. У нас уже полностью готов сценарий, подобраны актеры, режиссер, найдены нужные локации – в самое ближайшее время начнутся съемки, и мы будем рады презентовать новый актуальный проект для подписчиков нашего видеосервиса», – заявила продюсер проекта Ирина Сосновая.

По сюжету сериала программист по имени Сергей становится главным подозреваемым во взломе страницы высокопоставленного чиновника. Ему грозит реальный уголовный срок, избежать которого можно лишь согласившись работать на спецслужбы. Задача Сергея – выследить хакера под ником CitizenZero, который разработал для террористов опасную технологию взлома сетей пассажирских авиалиний. Все что о нем известно – он русский хакер, член закрытого сообщества 0World. Проблема только в том, что на самом деле страницу чиновника взломал не сам Сергей, а его 17-летний брат Максим. Чтобы не подставлять его, Сергей вынужден притворяться программистом. Ему удается убедить всех в необходимости создания команды для поимки CitizenZero. Так начинается его погружение в подпольный мир «русских хакеров».
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персоны
Любовь АксёноваАнатолий БелыйНикита ВолковИван КитаевЕлена ПодкаминскаяЮрий Чурсин

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