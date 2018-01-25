Киноцентр «Октябрь» приглашает на фестиваль «Из Венеции в Москву»

С 6 по 11 февраля в рамках проекта «КАРО.Арт» в киноцентре «Октябрь» пройдет IX Фестиваль итальянского кино «Из Венеции в Москву».
Участники мероприятия, организованного Итальянским Институтом культуры в Москве при сотрудничестве с Венецианской биеннале, смогут посмотреть картины, представленные на 74-ом Венецианском международном кинофестивале.
фото: INSIDEPROMOTION
Всего покажут одиннадцать фильмов, а откроет фестиваль мюзикл Марко и Антонио Манетти «Любовь и пуля» о киллере, который влюбляется в свою жертву.
В программу также вошли «Общая жизнь» Эдоардо Уинспира, «Семья» Себастиано Ризо, «Дублер» Ра ди Мартино, «Господин Ротпетер» Антониетты де Лилло и «Тень невесты» Алессандры Пешетта. Кроме того, можно будет посмотреть картины «Ближайшее будущее» Сальваторе Мерэу, «Кошка-Золушка» Алессандро Рака, «Красная пустыня» Микеланджело Антониони, «Скрытый цвет вещей» Сильвио Сольдини и «Нико, 1988» Сюзанны Никкьярелли.
фото: INSIDEPROMOTION
Себастьяно Ризо и Сильвио Сольдини лично посетят мероприятие. В рамках фестиваля 9 и 10 февраля в Московской школе кино также состоятся мастер-классы режиссеров.
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