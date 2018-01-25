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Минкульт проверит кинотеатры на предмет проката «Смерти Сталина»

25 января
2018 год

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25 января 2018
Минкультуры РФ намерено провести проверку кинотеатров на предмет показа фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», у которого за два дня до запланированной премьеры отозвали прокатное удостоверение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«После проверки сообщений СМИ и подтверждения факта показа кинофильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении», – отметили в Минкульте.

Минкульт проверит кинотеатры на предмет проката «Смерти Сталина»
фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В четверг вечером «Ведомости» сообщили, что в московском кинотеатре «Пионер» на Кутузовском проспекте начался показ картины. По информации издания, билеты на сеансы раскуплены до 3 февраля.

Минкульт принял решение отозвать прокатное удостоверение у картины после того, как общественные деятели и члены общественного совета при ведомстве попросили проверить ее на соответствие законам РФ. Фильм Иануччи там назвали «идеологической борьбой против нашей страны». Картину, которую, по мнению министра культуры Владимира Мединского, могут воспринять как насмешку над прошлым, направили на дополнительную юридическую экспертизу.

«Смерть Сталина» – это, по сути, тоталитарная комедия в вольной трактовке. 1953 год – СССР трепещет от страха перед одним человеком. И вот, пятого марта он умирает. Гонка в борьбе за власть начинается.
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