Съемки сериала «Хор»: сотни детей, тысячи костюмов и эпоха 1970-х

В Москве и Подмосковье продолжаются съемки российского сериала «Хор» – нового проекта кинокомпании «Марс Медиа» и студии «Амедиа». На счету у съемочной группы во главе с режиссером (она же и один из авторов сценария) Аленой Райнер уже больше 100 смен и полгода работы, снимать осталось еще больше недели. Кино-театр.ру побывал на съемочной площадке сериала и окунулся в атмосферу 1970-х – именно в это время и происходит действие «Хора».
фото: кинокомпания "Марс Медиа"
В 40 км от центра Москвы в Зеленограде есть еще сохранившийся с советских времен Дом Культуры. Расположенное на центральной площади здание, официально открытое в начале 1980-х, насчитывает 20 тысяч квадратных метров, в том числе огромный концертный зал почти на 1000 мест. Именно он на съемках «Хора» играет роль не сохранившегося до нынешнего времени концертного зала телецентра «Останкино».
На украшенной по-новогоднему сцене «Песни года» заканчивается выступление неназванного музыкального коллектива. Одетые по моде 1970-х ведущие объявляют следующий номер – выступление детского хора Александра Грачева и его солиста Юры Соловьева. Звучит фонограмма. Ребята «исполняют» песню «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам» – под руководством сразу двух хормейстеров (экранного и настоящего). Сначала один раз. Потом – еще раз, как говорится, «на бис». Это для очередного дубля. Потом песня из мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену прозвучит еще с десяток раз – пока наконец не раздастся волшебное «Снято!». Дети (а их только на сцене человек 20) немного передохнут, строгий оператор Шандор Беркеши выставит камеру, и все начнется снова: режиссеру необходимо снять эту сцену с разных ракурсов.
Главным героем «Хора» является подросток из Люберец Юра Соловьев, который однажды услышав песни Робертино Лоретти, тоже начинает петь. Роль Юры играет Олег Чугунов, несмотря на юный возраст имеющий за плечами уже обширную фильмографию. Он рассказывает, что очень хотел получить эту роль, попробовать себя в таком большом проекте, в новом образе. Всего в детском кастинге «Хора» приняло участие 3,5 тысячи ребят, длился он восемь месяцев.
фото: кинокомпания "Марс Медиа"
Юра Соловьев – парень честный, принципиальный, «не станет делать подлость ради выгоды». Это, как говорит Олег, очень похоже на него самого. Сходство замечает, видимо, вся съемочная группа, которая то и дело называет мальчика именем его экранного героя. Олег, впрочем, из-за этого, как и из-за нескольких дублей «пешеходов по лужам», совсем не переживает – работает, как настоящий, взрослый и профессиональный актер – иногда даже дает советы ровесникам-партнерам по съемочной площадке и помогает им в некоторых сценах.
«По сценарию у меня есть маленькая сестренка. И у меня была с ней сцена, где она должна была расстроиться и заплакать. Поскольку мы с ней очень подружились, я ей решил помочь тем, что сделал вид, что действительно на нее обиделся. И она, правда, очень расстроилась, начала плакать», – рассказывает Олег.
Его экранного дедушку играет артист Михаил Жигалов. Он, как говорит Олег, давал ему советы не по части кино, а относительно жизни.
«Он замечательный, с ним приятно общаться, находиться в кадре. Я мало таких людей встречал», – отмечает юный актер.
«Хор» – проект масштабный. Только детей тут бывает на площадке 140-160 человек, а в одной из самых массовых сцен, которую снимали в лагере «Орленок» (он тоже, по словам художника-постановщика, во многом сохранился с советской эпохи), было занято 500 человек.
Тяжелее всего в этой ситуации пришлось, вероятно, художнику по костюмам Дарье Мартыновой. Если взрослую одежду (художник здесь вдохновлялась фильмами Эльдара Рязанова), по ее словам, еще можно было найти на блошиных рынках или, например, на avito, то все детские костюмы – и школьную форму, и то, в чем ребята-хористы выступают, и верхнюю одежду – пришлось полностью шить заново. Причем в нескольких вариантах – в «Хоре» есть и смена времен года, да и сами дети за столь продолжительные по времени съемки постоянно растут. Как рассказывает Мартынова, например, школьная форма мальчиков вообще не сохранилась, для девочек еще можно было найти аутентичные платья, но большую часть все-таки пришлось шить заново, уже, правда, не из такой ткани, как была в 1970-х. Однако сложнее всего было с обувью.
«Практически всю обувь мы шили – сапоги, ботинки, сандалии. У нас играют дети, средний возраст которых 13 лет, у них 39-40 размер ноги. Таких сандалий просто не существовало в природе», – говорит художник.
фото: кинокомпания "Марс Медиа"
А кроме обуви и формы были еще пионерские галстуки (ткани, из которых их когда-то делали, тоже уже практически нет), гольфы и множество других вещей, подсчитать количество которых невозможно.
Непросто справляться с детьми на площадке было, естественно, и режиссеру Алене Райнер, но она нашла к юным актерам особый подход.
«С детьми надо быть предельно честными. Ты играешь в определенную игру: если ты позволишь себе врать, то и они тебе будут врать. Если со взрослыми актерами где-то больше тратишься, где-то меньше; где-то стараешься на них переложить немного нагрузки, зная, что это актеры, с которыми ты работаешь уже не первый проект, то с детьми надо быть честными. Если не выкладываешься ты, то и от них ничего не дождешься. Если ты врешь на площадке, то и они будут врать. Они не играют, они существуют. Соответственно, ты уже не спрячешься за плейбэк, за наушники, за рацию вторых режиссеров – ты выходишь с ними в абсолютно честную, открытую игру», – говорит Райнер.
фото: кинокомпания "Марс Медиа"
Именно поэтому для участия в этом сериале она искала «не актеров, а личностей». Будучи соавтором сценария, Райнер прекрасно понимала, какие именно герои, типажи ей нужны – чтобы ребята на площадке не играли, а были «такими, какие есть». Всего, по словам создателя «Хора», в сериале 40% сюжетных линий – это именно линии с участием детей. Конечно, они будут пересекаться со взрослыми героями.
«Появляется подводный камень – актеров, которые взаимодействуют с детьми, нужно подтягивать под этот уровень. И очень часто хорошим актерам, с которыми мы уже не раз работали, я говорю: "Ребята, не вылетаем, органичнее, не жмем, вы с детьми, они вас не переигрывают, они работают, как лакмусовая бумажка. Театральщина, которая где-то хороша и нужна, здесь начинает работать против вас"», – рассказывает режиссер.
Сам же проект Райнер называет «взрослым кино про маленьких людей».
«"Хор" – это не фильм про коллектив, вместе поющий какие-то песни. Хор – это понятие жизни. В идее самого сценария заложено, что хор – это соединение несоединимых личностей. Это разные времена, существующие в параллели. Это поколение детей, родителей, бабушек-дедушек, прошлых поколений, с которыми мы связаны, будущих поколений», – считает Райнер.
Несмотря на то, что некоторые зрители, вероятно, найдут в этой истории намеки на Большой детский хор им. В.С.Попова, режиссер призывает не искать в «Хоре» реальных героев: все персонажи – это отсылки к собирательным образам, сравнивать их с какими-то историческими личностями не нужно. В сериале, кстати, можно будет увидеть и собирательный образ звезды оперетты в исполнении Николая Баскова.
«Коля с удовольствием смеется над собой, кидается во всякие авантюрные предложения, и я его за это уважаю. У него нет зажимов и комплексов по поводу себя. Он смеется над собой, шутит, высмеивает какие-то свои привычки, штампы. Мы с ним знакомы много лет. Я его спросила, не хочет ли он похулиганить у нас. И он с удовольствием согласился и, по-моему, сделал это блестяще, с юмором. Но не надо относиться к этому так, будто мы что-то высмеиваем. Нет, мы делаем это с большой любовью и трепетом», – отмечает режиссер.
Но если конкретных исторический персонажей в сериале искать не стоить, то параллели с историей все-таки неизбежны. Так считает, например, актриса Юлия Ауг, которая играет в «Хоре» начальницу репертуарного комитета.
«Она такой цензор – решает, выпускать или нет то или иное произведение или коллектив. Если нет, то объясняет, почему нельзя – причем иногда по таким причинам, от которых у меня, живущей здесь и сейчас, когда наступает время тотальной цензуры, волосы поднимаются дыбом. Но я не удивлюсь, что очень скоро мы придем к тому, о чем рассказываем в этом фильме. О том, что, например, было время, когда не хотели выпускать «Погоню», потому что автор стихов подписал неугодное правительству письмо. Об этом есть сцена в нашем фильме. Я ничего не придумываю, так что проект очень актуальный», – уверена Ауг.
Еще одного почти чиновника, а вернее – директора хора Грачева – играет Дмитрий Астрахан. Как отмечает актер, его герой «разнообразный – он и предатель, и порядочный человек, вроде бы, такой крутящийся, но в конце даже совершающий подвиги».
фото: кинокомпания "Марс Медиа"
«Сейчас в основном снимают детективы, мелодрамы, острые жанры, а тут такая история между жанрами, ретро, в то же время она о том времени, о советском, о тех проблемах, на фоне детского хора, творчества. Но в этой истории затронуты проблемы отношений художника и власти, творческие вопросы. Мне показалось, что это живо написано, и персонаж мой интересный. Это история о том времени, где даже закулисная жизнь детского коллектива показывает все сложности и остроту конфликтов, которые бурлили и кипели там», – говорит Дмитрий Астрахан.
О том, насколько создателям «Хора» удалось перенести на современный телеэкран эпоху 1970-х, зрители узнают уже в этом году.
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