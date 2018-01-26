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Создатель мюзикла «Ла-Ла Ленд» снимет сериал для Apple

26 января
2018 год

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26 января 2018
Американский режиссер Дэмиен Шазелл, обладатель «Оскара» за работу над мюзиклом «Ла-Ла Ленд», создаст сериал для Apple. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Шазелл не только станет режиссером картины, но и подготовит ее сценарий.

Создатель мюзикла «Ла-Ла Ленд» снимет сериал для Apple
фото: Erin Hooley / Chicago Tribune

В съемочную группу войдут продюсеры Джордан Горовиц и Фред Бергер, также работавшие над оскароносным мюзиклом. Драма пока остается без названия.

Apple также работает над перезапуском «Удивительных историй» Стивена Спилберга и космической драмой от создателя «Звездного крейсера «Галактика» Рональда Мура.
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Рональд Д. МурСтивен СпилбергДэмиен Шазелл
фильмы
Звёздный крейсер ГалактикаЛа-Ла ЛендУдивительные истории

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