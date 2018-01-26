Создатель мюзикла «Ла-Ла Ленд» снимет сериал для Apple

Американский режиссер Дэмиен Шазелл
, обладатель «Оскара» за работу над мюзиклом «Ла-Ла Ленд
», создаст сериал для Apple. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter
.
Шазелл не только станет режиссером картины, но и подготовит ее сценарий.
фото: Erin Hooley / Chicago Tribune
В съемочную группу войдут продюсеры Джордан Горовиц
и Фред Бергер
, также работавшие над оскароносным мюзиклом. Драма пока остается без названия.
Apple также работает над перезапуском «Удивительных историй
» Стивена Спилберга
и космической драмой от создателя «Звездного крейсера «Галактика
» Рональда Мура
.
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