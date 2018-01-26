Хелен Миррен станет русской императрицей

Оскароносная актриса Хелен Миррен
исполнит роль Екатерины II в мини-сериале «Екатерина Великая
». Об этом сообщает издание The Deadline
.
Миррен также выступит исполнительным продюсером картины, которая расскажет не только о политической жизни императрицы, но и об отношениях с Григорием Потемкиным.
фото: Simon Emmett for L’Oréal Paris Age Perfect
«Я очень взволнована возможностью исполнить роль женщины, сумевшей заполучить и распорядиться столь огромной властью
», — цитирует актрису издание.
Сериал совместного производства HBO и Sky, сценарий которого подготовит Найджел Уильямс
, будет состоять из четырех серий. Режиссерское кресло займет один из создателей «Короны
» Филип Мартин
.
обсуждение >>