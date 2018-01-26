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Хелен Миррен станет русской императрицей

26 января
2018 год

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26 января 2018
Оскароносная актриса Хелен Миррен исполнит роль Екатерины II в мини-сериале «Екатерина Великая». Об этом сообщает издание The Deadline.

Миррен также выступит исполнительным продюсером картины, которая расскажет не только о политической жизни императрицы, но и об отношениях с Григорием Потемкиным.

Хелен Миррен станет русской императрицей
фото: Simon Emmett for L’Oréal Paris Age Perfect

«Я очень взволнована возможностью исполнить роль женщины, сумевшей заполучить и распорядиться столь огромной властью», — цитирует актрису издание.

Сериал совместного производства HBO и Sky, сценарий которого подготовит Найджел Уильямс, будет состоять из четырех серий. Режиссерское кресло займет один из создателей «Короны» Филип Мартин.
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