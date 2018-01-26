«Оптимистов» и «Анну Каренину» отметили «Золотым орлом»

На «Мосфильме» проходит 16-я церемония вручения премии Национальной Академии кинематографический искусств и наук России «Золотой орел». Первыми лауреатами по традиции стали создатели телесериалов.
Так, в категории «Лучший телефильм или мини-сериал» (до 10 серий) победу одержала «Анна Каренина
» Карена Шахназарова
. В этой номинации она обошла «Торгсин
» и «Софию
». Примечательно, что все данные проекты выходили на канале «Россия 1».
Исполнительница роли Карениной – Елизавета Боярская
– отмечена «Золотым орлом» за лучшую женскую актерскую работу на телевидении. Мужскую премию в соответствующей категории получил Сергей Пускепалис
за работу в сериале «А у нас во дворе
» (Первый канал).
Лучшим сериалом более 10 серий стал другой проект этого же телеканала – «Оптимисты
» режиссера Алексея Попогребского
. В своей категории он победил «Мурку
» и «Таинственную страсть
» (оба – Первый канал).
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