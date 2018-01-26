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«Оптимистов» и «Анну Каренину» отметили «Золотым орлом»

26 января
2018 год

Новости кино >>
26 января 2018
На «Мосфильме» проходит 16-я церемония вручения премии Национальной Академии кинематографический искусств и наук России «Золотой орел». Первыми лауреатами по традиции стали создатели телесериалов.

Так, в категории «Лучший телефильм или мини-сериал» (до 10 серий) победу одержала «Анна Каренина» Карена Шахназарова. В этой номинации она обошла «Торгсин» и «Софию». Примечательно, что все данные проекты выходили на канале «Россия 1».

«Оптимистов» и «Анну Каренину» отметили «Золотым орлом»

Исполнительница роли Карениной – Елизавета Боярская – отмечена «Золотым орлом» за лучшую женскую актерскую работу на телевидении. Мужскую премию в соответствующей категории получил Сергей Пускепалис за работу в сериале «А у нас во дворе» (Первый канал).

Лучшим сериалом более 10 серий стал другой проект этого же телеканала – «Оптимисты» режиссера Алексея Попогребского. В своей категории он победил «Мурку» и «Таинственную страсть» (оба – Первый канал).
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Золотой орелРоссийские сериалы
персоны
Елизавета БоярскаяАлексей ПопогребскийСергей ПускепалисКарен Шахназаров
фильмы
А у нас во дворе...Анна КаренинаМуркаОптимистыСофияТаинственная страстьТоргсин

обсуждение >>
№ 54
Lidiy (Москва)   27.01.2018 - 00:36
... Да, все воспринимают по-разному. У меня героиня Боярской не вызвала НИКАКИХ чувств читать далее>>
№ 53
nmv   27.01.2018 - 00:27
... Вот-вот, зачем в пронзительную вересаевскую историю вставили эту пошленький анекдотец из светской жизни((( такое могло хорошее кино получится читать далее>>
№ 52
nmv   27.01.2018 - 00:24
... Ну так если кино не для зрителя, то для кого оно? Не надо наводить тень на поетень. Режиссер никому не должен угождать, это верно. Но снимает он для зрителя. Без зрителя кино существовать не может.... читать далее>>
№ 51
Наомик (СПб)   27.01.2018 - 00:14
... А что вы хотите? Чтобы вам экранизировали как 50 лет назад? Кому это интересно? Время изменилось, все по другому теперь - другие взаимоотношения, другое восприятие...Главное, на мой взгляд, что получилось... читать далее>>
№ 50
nmv   27.01.2018 - 00:13
... Действительно, чего этот Толстой понимает в Аннах Карениных. Видит режиссер ДРУГУЮ героиню , так пусть и снимает про другую, назовет Анной Кареновной и ладно. читать далее>>
Всего сообщений: 52
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