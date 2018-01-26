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«Золотого орла» за лучший фильм получил «Салют-7»

26 января
2018 год

Новости кино >>
26 января 2018
Очередная церемония вручения премии Национальной Академии кинематографический искусств и наук России «Золотой орел» на «Мосфильме» неожиданно завершилась победой космической драмы «Салют-7» Клима Шипенко, несмотря на то, что фаворитами награды изначально считались «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

«Золотого орла» за лучший фильм получил «Салют-7»

Фильм «Салют-7» основан на реальных событиях – полет к одноименной станции в 1985 году считается самым сложным в истории космонавтики. Главные роли в ленте сыграли Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Помимо награды за лучший фильм «Салют-7» получил также приз за лучший монтаж.

Другая космическая драма «Время первых» была отмечена большим количеством наград. Так, за главную мужскую роль «Золотого орла» получил Евгений Миронов, сыгравший Алексея Леонова, еще одной актерской премией был отмечен Владимир Ильин, исполнивший роль академика Королева. Помимо этого ленте дали «орлов» за лучшую музыку и визуальные эффекты.

Вторым по количеству «Золотых орлов» оказался «Викинг», завоевавший премии за работу художника по костюмами, звукорежиссера и оператора.

А вот фавориты нынешнего «Золотого орла» – фильмы «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева – оказались всего лишь с одной статуэткой. За работу в картине Хлебникова «орлом» отметили актрису Ирину Горбачеву, а Звягинцев был назван лучшим режиссером.

Полный список победителей:

Лучший фильм – «Салют-7»

Телевизионный фильм или мини-сериал (до 10 серий) – «Анна Каренина», реж. Карен Шахназаров

Телевизионный сериал (более 10 серий) – «Оптимисты», реж. Алексей Попогребский

Неигровой фильм – «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека», реж. Олеся Фокина

Короткометражный фильм – «Время жить, время умирать», реж. Михаил Поляков

Анимационный фильм – «Два трамвая», реж. Светлана Андрианова

Режиссерская работа – Андрей Звягинцев, «Нелюбовь»

Сценарий – Анастасия Пальчикова, «Большой»

Женская роль в кино – Ирина Горбачева, «Аритмия»

Женская роль на телевидении – Елизавета Боярская, «Анна Каренина»

Мужская роль в кино – Евгений Миронов, «Время первых»

Мужская роль на телевидении – Сергей Пускепалис, «А у нас во дворе»

Женская роль второго плана – Алиса Фрейндлих, «Карп отмороженный»

Мужская роль второго плана – Владимир Ильин, «Время первых»

Операторская работа – Игорь Гринякин, «Викинг»

Монтаж фильма – Серик Бейсеу, Мария Сергеенкова, «Салют-7»

Работа художника-постановщика – Сергей Февралев, Юлия Макушина, «Анна Каренина. История Вронского»

Работа художника по костюмам – Екатерина Шапкайц, «Викинг»

Музыка к фильму – Юрий Потеенко, «Время первых»

Работа звукорежиссера – Владимир Литровник, Павел Дореули, «Викинг»

Работа художника по гриму и пластическим спецэффектам – Петр Горшенин, Ольга Афиногенова, «Последний богатырь»

Визуальные эффекты – «Время первых», CGF

Зарубежный фильм в российском прокате – «Ван Гог. С любовью, Винсент»
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А у нас во дворе...Анна КаренинаАритмияБольшойВикингВремя первыхКарп отмороженныйНелюбовьОптимистыС любовью, ВинсентСалют-7

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