«Золотого орла» за лучший фильм получил «Салют-7»

Очередная церемония вручения премии Национальной Академии кинематографический искусств и наук России «Золотой орел» на «Мосфильме» неожиданно завершилась победой космической драмы «Салют-7
» Клима Шипенко
, несмотря на то, что фаворитами награды изначально считались «Аритмия
» Бориса Хлебникова
и «Нелюбовь
» Андрея Звягинцева
.
Фильм «Салют-7» основан на реальных событиях – полет к одноименной станции в 1985 году считается самым сложным в истории космонавтики. Главные роли в ленте сыграли Владимир Вдовиченков
и Павел Деревянко
. Помимо награды за лучший фильм «Салют-7» получил также приз за лучший монтаж.
Другая космическая драма «Время первых
» была отмечена большим количеством наград. Так, за главную мужскую роль «Золотого орла» получил Евгений Миронов
, сыгравший Алексея Леонова, еще одной актерской премией был отмечен Владимир Ильин
, исполнивший роль академика Королева. Помимо этого ленте дали «орлов» за лучшую музыку и визуальные эффекты.
Вторым по количеству «Золотых орлов» оказался «Викинг
», завоевавший премии за работу художника по костюмами, звукорежиссера и оператора.
А вот фавориты нынешнего «Золотого орла» – фильмы «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева – оказались всего лишь с одной статуэткой. За работу в картине Хлебникова «орлом» отметили актрису Ирину Горбачеву
, а Звягинцев был назван лучшим режиссером.
Полный список победителей:
Лучший фильм – «Салют-7»
Телевизионный фильм или мини-сериал (до 10 серий) – «Анна Каренина
», реж. Карен Шахназаров
Телевизионный сериал (более 10 серий) – «Оптимисты
», реж. Алексей Попогребский
Неигровой фильм – «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека
», реж. Олеся Фокина
Короткометражный фильм – «Время жить, время умирать
», реж. Михаил Поляков
Анимационный фильм – «Два трамвая
», реж. Светлана Андрианова
Режиссерская работа – Андрей Звягинцев, «Нелюбовь»
Сценарий – Анастасия Пальчикова
, «Большой»
Женская роль в кино – Ирина Горбачева, «Аритмия»
Женская роль на телевидении – Елизавета Боярская
, «Анна Каренина»
Мужская роль в кино – Евгений Миронов, «Время первых»
Мужская роль на телевидении – Сергей Пускепалис
, «А у нас во дворе
»
Женская роль второго плана – Алиса Фрейндлих
, «Карп отмороженный»
Мужская роль второго плана – Владимир Ильин
, «Время первых»
Операторская работа – Игорь Гринякин
, «Викинг»
Монтаж фильма – Серик Бейсеу, Мария Сергеенкова, «Салют-7»
Работа художника-постановщика – Сергей Февралев
, Юлия Макушина
, «Анна Каренина. История Вронского»
Работа художника по костюмам – Екатерина Шапкайц
, «Викинг»
Музыка к фильму – Юрий Потеенко
, «Время первых»
Работа звукорежиссера – Владимир Литровник, Павел Дореули
, «Викинг»
Работа художника по гриму и пластическим спецэффектам – Петр Горшенин, Ольга Афиногенова, «Последний богатырь»
Визуальные эффекты – «Время первых», CGF
Зарубежный фильм в российском прокате – «Ван Гог. С любовью, Винсент
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