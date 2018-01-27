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В Италии стартовали съёмки новой экранизации романа Умберто Эко «Имя розы»

27 января
2018 год

Новости кино >>
27 января 2018
На легендарной студии «Чинечитта» в Риме стартовали съёмки интернациональной восьмисерийной адаптации знаменитого романа Умберто Эко «Имя розы», сообщает Variety.

Умберто Эко

В новой экранизации вместо Шона Коннери образ Вильгельма Баскервильского примерит Джон Туртурро, а Руперт Эверетт предстанет в качестве инквизитора Бернарда Ги. Адсона Мелькского, которого ранее воплотил на большом экране Кристиан Слэйтер, сыграет юный немецкий актёр Дамиан Хардунг. Помимо них в сериале также заняты Рихард Заммель, Джеймс Космо, Себастьян Кох, Пётр Адамчик, Фабрицио Бентивольо, Грета Скарано и Стефано Фрези.

Роман для малого экрана адаптировали Найджел Уильямс, Андреа Порпорати и Джакомо Баттьято, который выступит режиссёром сериала. За адаптацию отвечают немецкая Tele Munchen Group, итальянская 11 Marzo, Palomar и RAI Fiction. Бюджет составляет 26 миллионов евро (30 миллионов долларов). Съёмки продлятся более двух месяцев, а премьеру следует ожидать в начале 2019 года.

Оригинал, по которому в 1986 году Жан-Жак Анно поставил полнометражный фильм, повествует о том, как в четырнадцатом веке францисканский монах Вильгельм Баскервильский и его юный спутник Адсон Мелькский в уединённом монастыре в Альпах расследуют серию таинственных убийств.
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Джон Туртурро сыграет Вильгельма Баскервильского в телеадаптации романа Умберто Эко «Имя розы»
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Зарубежные сериалыЭкранизация
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Пётр АдамчикЖан-Жак АнноФабрицио БентивольоРихард ЗаммельШон КоннериДжеймс КосмоСебастьян КохГрета СкараноКристиан СлэйтерДжон ТуртурроСтефано ФрезиРуперт Эверетт
фильмы
Имя розы

обсуждение >>
№ 3
espes (москва)   27.01.2018 - 17:35
ооо! люблю роман и фильм! посм., что получится в этот раз... читать далее>>
№ 2
Максм (Москва)   27.01.2018 - 13:58
... Здесь не указано, но источники сообщают, что Эко успел рассмотреть идею адаптации до своей смерти. читать далее>>
№ 1
Т-татьян@   27.01.2018 - 13:45
Я люблю роман "Имя розы". Первая экранизация не понравилась самому Эко. Я слышала, что Умберто Эко вообще запретил экранизировать свои произведения. Но впрочем, его уже нет в живых. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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