В Италии стартовали съёмки новой экранизации романа Умберто Эко «Имя розы»

На легендарной студии «Чинечитта» в Риме стартовали съёмки интернациональной восьмисерийной адаптации знаменитого романа Умберто Эко «Имя розы»
, сообщает Variety.
В новой экранизации вместо Шона Коннери
образ Вильгельма Баскервильского примерит Джон Туртурро
, а Руперт Эверетт
предстанет в качестве инквизитора Бернарда Ги. Адсона Мелькского, которого ранее воплотил на большом экране Кристиан Слэйтер
, сыграет юный немецкий актёр Дамиан Хардунг
. Помимо них в сериале также заняты Рихард Заммель
, Джеймс Космо
, Себастьян Кох
, Пётр Адамчик
, Фабрицио Бентивольо
, Грета Скарано
и Стефано Фрези
.
Роман для малого экрана адаптировали Найджел Уильямс
, Андреа Порпорати
и Джакомо Баттьято
, который выступит режиссёром сериала. За адаптацию отвечают немецкая Tele Munchen Group, итальянская 11 Marzo, Palomar и RAI Fiction. Бюджет составляет 26 миллионов евро (30 миллионов долларов). Съёмки продлятся более двух месяцев, а премьеру следует ожидать в начале 2019 года.
Оригинал, по которому в 1986 году Жан-Жак Анно
поставил полнометражный фильм, повествует о том, как в четырнадцатом веке францисканский монах Вильгельм Баскервильский и его юный спутник Адсон Мелькский в уединённом монастыре в Альпах расследуют серию таинственных убийств.
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