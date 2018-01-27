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Джон Сина превратится в Дюка Нюкема

27 января
2018 год

Новости кино >>
27 января 2018
Джон Сина в случае успешных переговоров может получить главную роль в экранизации небезызвестной игровой серии Duke Nukem.

Джон Сина превратится в Дюка Нюкема

Согласно THR, за производство фильма отвечает Platinum Dunes Майкла Бэя, на чьём счету «Судная ночь» и «Черепашки-ниндзя». Тем не менее, у «Дюка Нюкема» до сих пор нет сценариста и режиссёра, да и подробности о датах старта съёмок и релиза также отсутствуют. Впрочем, теперь у них есть рестлер-актёр, которому на роду написано играть брутального убийцу инопланетян, не признающего политкорректность и любящего пушки, женщин, очки Ray-Ban Wayfarer и сигары.

Duke Nukem появился на свет благодаря студии Apogee Software в 1991 году. С тех пор Дюк, которого озвучил Джон Сент-Джон, неоднократно участвовал в играх (их набралось уже 19 штук).
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