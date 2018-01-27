Джон Сина превратится в Дюка Нюкема

Джон Сина
в случае успешных переговоров может получить главную роль в экранизации небезызвестной игровой серии Duke Nukem
.
Согласно THR, за производство фильма отвечает Platinum Dunes Майкла Бэя
, на чьём счету «Судная ночь»
и «Черепашки-ниндзя»
. Тем не менее, у «Дюка Нюкема»
до сих пор нет сценариста и режиссёра, да и подробности о датах старта съёмок и релиза также отсутствуют. Впрочем, теперь у них есть рестлер-актёр, которому на роду написано играть брутального убийцу инопланетян, не признающего политкорректность и любящего пушки, женщин, очки Ray-Ban Wayfarer и сигары.
Duke Nukem появился на свет благодаря студии Apogee Software в 1991 году. С тех пор Дюк, которого озвучил Джон Сент-Джон
, неоднократно участвовал в играх (их набралось уже 19 штук).
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