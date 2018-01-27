Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Съёмки «Аладдина» Гая Ричи подошли к концу

27 января
2018 год

Новости кино >>
27 января 2018
Завершились съёмки игровой версии диснеевского «Аладдина» в постановке Гая Ричи.

Этой новостью поделились со своими читателями в твиттере исполнитель заглавной роли Мена Массуд и Наоми Скотт, воплотившая образ Жасмин.

Съёмки «Аладдина» Гая Ричи подошли к концу

В картине также заняты Уилл Смит (Джинн), Марван Кензари (Джафар) и другие актёры. Сценарий написал Джон Огаст («Крупная рыба»). Зрителя ожидают парочка музыкальных тем из анимационного оригинала 1992 года и нелинейное повествование.

На российских экранах «Аладдин» появится 23 мая 2019 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Уилл Смит может стать джинном
Гаю Ричи предложили снять «Аладдина»
Опубликовано первое фото со съёмок «Аладдина» Гая Ричи
Поиск по меткам
Disney
персоны
Марван КензариГай РичиУилл Смит
фильмы
Аладдин

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Людмила Сенчина
25 января ушла из жизни певица Людмила Сенчина.

День рождения >>

Ольга Кабо
Алексей Кожевников
Виктор Конисевич
Алексей Консовский
Павел Крайнов
Александр Пашутин
Людмила Полякова
Лариса Руснак
Константин Соловьёв
Анисе Алвина
Алан Алда
Марселу Антони
Лючия Бозе
Элайджа Вуд
Марта Келлер
Андраш Керн
все родившиеся 28 января >>

Афиша кино >>

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2018
Короче
комедия, научная фантастика
США, 2017
Тоня против всех
комедия, спортивный фильм
США, 2017
Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, США, 2017
Эйфория
арт-хаус, драма
Великобритания, Германия, Швеция, 2017
Кое-что на день рождения
трагикомедия
США, 2017
Селфи
боевик, научная фантастика
Россия, 2017
Zомбоящик
комедия
Россия, 2017
Девушка в тумане
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Германия, Италия, Франция, 2017
Хэппи-энд
драма
Австрия, Германия, Франция, 2017
Побег из Рио
драма, комедия
Франция, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью