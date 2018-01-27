Съёмки «Аладдина» Гая Ричи подошли к концу

Завершились съёмки игровой версии диснеевского «Аладдина»
в постановке Гая Ричи
.
Этой новостью поделились со своими читателями в твиттере исполнитель заглавной роли Мена Массуд
и Наоми Скотт
, воплотившая образ Жасмин.
В картине также заняты Уилл Смит
(Джинн), Марван Кензари
(Джафар) и другие актёры. Сценарий написал Джон Огаст
(«Крупная рыба»
). Зрителя ожидают парочка музыкальных тем из анимационного оригинала 1992 года и нелинейное повествование.
На российских экранах «Аладдин» появится 23 мая 2019
года.
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