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Найден режиссёр для «Доктора Сна»

27 января
2018 год

Новости кино >>
27 января 2018
Студия Warner Bros. нашла режиссёра для экранизации романа Стивена Кинга «Доктор Сон», представляющего собой продолжение «Сияния». Согласно Deadline, режиссёрское кресло фильма доверили постановщику «Игры Джеральда» и «Окулуса» Майку Флэнегану.

Найден режиссёр для «Доктора Сна»

Роман посвящён выросшему Дэнни Торренсу, чьи воспоминания о детстве омрачены безумием отца, спятившего в отеле «Оверлук». В попытке избавиться от пагубного влияния тех страшных событий он поселяется в пригороде Нью-Йорка, где начинает работать ординатором в хосписе. Здесь, из-за того, что Дэнни использует свой телепатический дар для облегчения страданий смертельно больных, его вскоре прозывают Доктором Сном. Сюжет построен вокруг схватки Торренса с вампирами из группировки «Племя» за жизнь и душу девочки Абры Стоун, чьё «сияние» превосходит все мыслимые пределы.

Автором сценария числится Акива Голдсман, который выступает исполнительным продюсером на пару с Тревором Мэйси. Других подробностей о фильме пока нет.
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