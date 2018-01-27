Найден режиссёр для «Доктора Сна»

Студия Warner Bros. нашла режиссёра для экранизации романа Стивена Кинга «Доктор Сон»
, представляющего собой продолжение «Сияния»
. Согласно Deadline, режиссёрское кресло фильма доверили постановщику «Игры Джеральда»
и «Окулуса» Майку Флэнегану
.
Роман посвящён выросшему Дэнни Торренсу, чьи воспоминания о детстве омрачены безумием отца, спятившего в отеле «Оверлук». В попытке избавиться от пагубного влияния тех страшных событий он поселяется в пригороде Нью-Йорка, где начинает работать ординатором в хосписе. Здесь, из-за того, что Дэнни использует свой телепатический дар для облегчения страданий смертельно больных, его вскоре прозывают Доктором Сном. Сюжет построен вокруг схватки Торренса с вампирами из группировки «Племя» за жизнь и душу девочки Абры Стоун, чьё «сияние» превосходит все мыслимые пределы.
Автором сценария числится Акива Голдсман
, который выступает исполнительным продюсером на пару с Тревором Мэйси. Других подробностей о фильме пока нет.
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