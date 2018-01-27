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War never changes: объявлено официальное название шестой части серии «Миссия невыполнима»

27 января
2018 год

Новости кино >>
27 января 2018
Были времена, когда компьютерные игры многое заимствовали из кино, аниме и литературы, но они давно прошли. Теперь можно наблюдать обратную тенденцию. Достаточно вспомнить прошлогоднего «Валериана» Люка Бессона или посмотреть трейлеры к предстоящим фильмам «Первому игроку приготовиться» и «Вратарь галактики», чтобы понять, насколько всё изменилось.

War never changes: объявлено официальное название шестой части серии «Миссия невыполнима»

На днях к «плагиаторам» присоединилась и популярная шпионская киносерия «Миссия невыполнима». Благодаря Empire стало известно, что у шестой части появился официальный подзаголовок Fallout. Разумеется, данный факт не смогли обойти игровые издания, поскольку все сразу вспомнили про знаменитую одноимённую постапокалиптическую серию RPG-игр, выпущенную компаниями Interplay Entertainment, Black Isle Studios, Micro Forté, Bethesda Softworks и Obsidian Entertainment.

Возможно, это случайность, но что-то не верится, поскольку Голливуд с завистью смотрит на прибыль своих конкурентов из игрового мира (отсюда и появление многих экранизаций игр). В частности, одна только Fallout 4 была распродана за первый день релиза в количестве одного миллиона двухсот тысяч экземпляров.

Режиссёром новой «Миссии» числится Кристофер Маккуорри. Главную роль вновь исполнил Том Круз, а компанию ему составили Ребекка Фергюсон, Шон Харрис, Алек Болдуин, Анджела Бассетт, Генри Кавилл, Ванесса Кирби, Саймон Пегг, Мишель Монахэн и Винг Рэймз. Премьера картины намечена на 27 июля.
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War never changes: объявлено официальное название шестой части серии «Миссия невыполнима» фотографии
War never changes: объявлено официальное название шестой части серии «Миссия невыполнима» фотографии
War never changes: объявлено официальное название шестой части серии «Миссия невыполнима» фотографии
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