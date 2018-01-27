War never changes: объявлено официальное название шестой части серии «Миссия невыполнима»

Были времена, когда компьютерные игры многое заимствовали из кино, аниме и литературы, но они давно прошли. Теперь можно наблюдать обратную тенденцию. Достаточно вспомнить прошлогоднего «Валериана» Люка Бессона
или посмотреть трейлеры к предстоящим фильмам «Первому игроку приготовиться»
и «Вратарь галактики»
, чтобы понять, насколько всё изменилось.
На днях к «плагиаторам» присоединилась и популярная шпионская киносерия «Миссия невыполнима»
. Благодаря Empire стало известно, что у шестой части появился официальный подзаголовок Fallout
. Разумеется, данный факт не смогли обойти игровые издания, поскольку все сразу вспомнили про знаменитую одноимённую постапокалиптическую серию RPG-игр, выпущенную компаниями Interplay Entertainment, Black Isle Studios, Micro Forté, Bethesda Softworks и Obsidian Entertainment.
Возможно, это случайность, но что-то не верится, поскольку Голливуд с завистью смотрит на прибыль своих конкурентов из игрового мира (отсюда и появление многих экранизаций игр). В частности, одна только Fallout 4
была распродана за первый день релиза в количестве одного миллиона двухсот тысяч экземпляров.
Режиссёром новой «Миссии» числится Кристофер Маккуорри
. Главную роль вновь исполнил Том Круз
, а компанию ему составили Ребекка Фергюсон
, Шон Харрис
, Алек Болдуин, Анджела Бассетт
, Генри Кавилл
, Ванесса Кирби
, Саймон Пегг
, Мишель Монахэн
и Винг Рэймз
. Премьера картины намечена на 27 июля
.
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